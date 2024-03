Klinički bolnički centar Osijek

Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja

Imamo sve preduvjete za dobru primjenu ovog uređaja na dobrobit naših pacijenata. Za rano otkrivanje karcinoma, rano otkrivanje metastaza, procjene proširenosti tumora, planiranja operacija i uštede u zdravstvenom sustavu, jer se za onkološke bolesnike izbjegava čitav niz nepotrebnih pretraga. Uređaj je važan zbog toga što je incidencija karcinoma gotovo svih u porastu, a s ovim uređajem možemo otkriti karcinom veličine dva do tri milimetra, ili upalu, bolest u samom začetku, kao i bolesti drugih organskih sustava. Ponosni smo što KBC Osijek ima ovakav uređaj i što ga može koristiti na dobrobit naših pacijenata

Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske i ministarstvu zdravstva što su prepoznali potrebu Osijeka za ovim uređajem, ali i na Objedinjenom hitnom bolničkom prijmu vrijednom 22,5 milijuna eura. Otvorili smo ga na Dan grada Osijeka i njime je podignuta razina zdravstvene zaštite u gradu i županiji. Posebno veseli najava izgradnje novog kliničkog bolničkog centra, koja ide planiranom dinamikom i za koju je Grad Osijek u rujnu darovao svoj dio zemljišta. I Grad i Županija svake godine sudjeluju u opremanju osječkog KBC-a iz svog proračuna. Tako smo radili do sada, tako ćemo raditi i ubuduće

Prvenstveno zbog ovog uređaja koji će spašavati živote, na vrijeme dijagnosticirati tumore, karcinome i rješavati ih. Bitan je i Objedinjeni hitni bolnički prijam, a treća, najbitnija stvar za približno milijun ljudi koji žive na istoku Hrvatske i gravitiraju oko KBC-a Osijek, je novi klinički bolnički centar. U visokoj je fazi rješavanja imovinsko pravnih odnosa, spremni smo ove godine ishoditi građevinsku dozvolu, čak i raspisati natječaj za izvođača radova. Najveći je to projekt u povijesti istoka Hrvatske, procijenjene vrijednosti 715 milijuna eura. To smo u ovih nekoliko godina dogovorili s ministrom Berošem, bez kojega ne bismo mogli ići u ovaj posao, kao ni bez Vlade RH koja će osigurati kreditnu liniju

Svojom najnovijom tehnologijom omogućuje detekciju izrazito malih lezija od svega nekoliko milimetara, ranu detekciju promjena, isto tako i odluku za koju vrstu daljnje terapije se treba odlučiti, koja je metoda optimalna. Omogućava i praćenje bolesnika te ranu detekciju ukoliko bolesnik ne reagira na neku terapiju, što je od osnovne važnosti

I dalje jačamo zdravstvenu infrastrukturu kako bismo mogli odgovoriti svim zdravstvenim izazovima, a poglavito izazovima onkoloških bolesti. Još u 18. stoljeću građani Osijeka prepoznali su potrebu i tada formirali jednu bolnicu, koja je u tom trenutku bila najveća na jugoistoku Europe. Ova Vlada ima viziju i namjeru sagraditi novi KBC Osijek vrijedan preko 715 milijuna eura i već smo pokrenuli aktivnosti na tom tragu

Pomažemo u skladu s mogućnostima Županije. U zadnjih pet godina izdvojili smo oko 750.000 eura za opremanje gotovih svih odjela u Kliničkom bolničkom centru. Tako ćemo i nastaviti

Ove godine nabavljamo i drugi po redu SPECT/CT uređaj i tako zaokružujemo jedan dio dijagnostičkih uređaja koje na raspolaganju ima naš Zavod, što ga uvrštava u najbolje kliničke zavode u Hrvatskoj.

