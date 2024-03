Zaželi - prevencija institucionalizacije

Tekst i foto: OBZ.hr

U okviru Poziva „“ danas (18. ožujka 2024. godine) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeuručio je ugovore o dodjelipredstavnicimas područja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Na događaju održanom u sjedištu Osječko-baranjske županije u Osijeku sudjelovali su također potpredsjednik Vlade i ministar obranei ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a sve nazočne pozdravio je obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županijeUkupna vrijednost uručenih ugovora iznosi, s tim da se 24 ugovora odnose na korisnike s područja Osječko-baranjske županije, a njihova vrijednost je. Realizacijom ugovora zaposlit će se ukupnokoje će u narednih 30 do 36 mjeseci pružati usluge potpore i podrške za ukupnostarijih od 65 godina ili osobama s invaliditetom. Od tog broja čak 2.977 osoba su s područja Osječko-baranjske županije, koja prednjači među hrvatskim županijama u pripremi i provođenju nacionalne strategije transformacije i deinstitucionalizacije socijalnih usluga.- rekao je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.Obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić slaže se s tvrdnjama da je projekt odličan. -, kazao je.- kazao je Lukić.Podsjetio je kako je prošle godine Osječko-baranjska županija bila pilot projekt te je zajedno s resornim ministarstvom izradila metodologiju na temelju koje je nastao i pravilnik Ministarstva za izradu nacionalnih strategija, a do ove kraja godine na tom temelju su sve županije u RH dužne napraviti svoj socijalni plan.- rekao je Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.- ispričao je Srećko Vuković, načelnik Općine Bizovac.