PU osječko-baranjske

29 vozača

utjecajem alkohola

3,29 promila

Đurđenovcu

58-godišnji vozač

3,29 promila alkohola

2.650 eura ili do 60 dana zatvora

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na područjuod 15. do 17. veljače evidentirano je(22 vozača osobnih automobila, pet vozača bicikla, jedan vozač motocikla i jedan vozač električnog romobila) koji su bili podUpravljao automobilom sNajveća prisutnost alkohola utvrđena je jučer oko 00,55 sati u, kada je u nadzoru prometa zaustavljenosobnog automobila. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost odu krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.