Proljetni sajam se drugi put održava u našem Gospodarskom centru koji ujedno slavi prvi rođendan i čija je popunjenost u proteklih godina dana kao i najave ovogodišnjih sajamskih manifestacija itekako opravdala ovu strateški važnu investiciju Osječko-baranjske županije

Mi to možemo, želimo i trebamo, no da bi to u cijelosti ostvarili potrebna nam je kvalitetna infrastruktura i organizacija, a upravo to je i smjer i cilj aktivnosti koje naša županijska uprava u suradnji s Vladom Republike Hrvatske poduzima u zadnjih 7 godina. Konkretni rezultati tih aktivnosti su već vidljivi. Osim Gospodarskog centra, izgradili smo i Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, koji je odmah popunio 94 posto skladišnih kapaciteta. Ravnomjeran razvoj svih dijelova županije, osobito ruralnih područja, među prioritetima je i kroz naše programe u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj skrbi, razvoju turizma i drugim djelatnostima. Provodimo trideset različitih projekata poticanja poduzetništva

od 15. do 17. ožujka 2024.

250 izlagača

Jubilarni sajam dočekujemo s nikad boljim gospodarskim pokazateljima, bilježimo najveću zaposlenost u posljednjih 15 godina, uskoro se otvara najveća investicija na području Osijeka, tvrtka Jabil generirat će 1.500 novih radnih mjesta. Krećemo i u proširenje naše zone Nemetin za što nam je Vlada RH darovala novih 36 hektara zemljišta na čemu se ovom prilikom zahvaljujem

poljoprivreda, oprema i uređaji u kućanstvu, tradicijski i autohtoni proizvodi

Kada govorimo o ukupnom udjelu malog i srednjeg poduzetništva u ukupnom gospodarstvu, s pravom možemo reći kako je riječ o pokretačima gospodarstva i na lokalnoj i nacionalnoj razini. Mi ćemo i dalje nastaviti podupirati razvoj obrta, malih i srednjih tvrtki nizom mjera. Ako pogledamo zadnje tri godine, svjedočimo izazovnim vremenima u kojima je Vlada RH s dva resorna ministarstva uspjela prebroditi sve izazove. Samo mjerom naknade plaća sačuvali smo više od 815.000 radnih mjesta i 130.000 trgovačkih društava

Mislim da možemo biti zadovoljni smjerom razvoja Osječko-baranjske županije. Uz niz naših strateški važnih projekata koje smo realizirali proteklih godina, puno je projekta Vlade RH na ovom području kojima smo zajednički osnažili gospodarstvo istoka Hrvatske. I Ministarstvo obrane razmišlja o Osječko-baranjskoj županiji, 2026. godine vraćamo pobjedničku Hrvatsku vojsku u vojarnu u Belom Manastiru, što je jedna od najboljih gospodarskih i demografskih potpora Osječko-baranjskoj županiji

kontinuiran rast

Mi smo zadnjih osam godina nastojali osigurati dva pravca djelovanja, prvi je bio ostvariti sve strateške ciljeve koje smo si sami zacrtali, drugi u skladu s time odgovoriti na sve izazove koji su se našli pred Hrvatskom. Naši se rezultati vide u konačnici i u Osječko-baranjskoj županiji gdje nema grada u kojem nije bilo velikih investicija, osobito kada govorimo o prometnoj infrastrukturi, vodno-komunalnim ulaganjima i drugim strateški važnim projektima. Naš gospodarski rast prošle godine od 2,8 posto je u globalnim gospodarskim okolnostima više od 5 puta veći od prosječnog rasta na europskoj razini

danas (15. ožujka 2024. godine) otvoren je jubilarni. Ovom velikom sajamskom priredbom ujedno je obilježenakoji u svega devet mjeseci prošle godine ugostio dvadesetak domaćih i međunarodnih sajamskih priredbi, konferencija, manifestacija i kongresa.Svečanosti otvorenja uz domaćina obnašatelja dužnosti župana Osječko-baranjske županijenazočili su predsjednik Vlade RH, potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane, ministar gospodarstva i održivog razvoja, gradonačelnik Grada Osijeka, europarlamentarni i saborski zastupnici, državni tajnici, župani, gradonačelnici, načelnici i drugi uvaženi gosti.- rekao je Lukić.Proljetni i obrtnički sajam predstavlja i podršku poljoprivrednoj proizvodnji kao strateškoj gospodarskoj grani naše županije. Obradom 212.000 hektara najkvalitetnijih oranica, uzgojem stotina tisuća grla stoke, kao i njegom tisuća hektara voćnjaka i vinograda, poljoprivrednici Osječko-baranjske županije mogu prehraniti cijelu Hrvatsku.- istaknuo je Lukić.Sajam se održavagodine i sva tri dana je za posjetitelje otvoren od 10.00 do 19.00 sati. Ove godine na Sajmu sudjelujeiz 12 hrvatskih županija te Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije.- istaknuo je gradonačelnik Radić i dodao kako je Osijek ukidanjem prireza jedini veliki grad koji taj manjak u gradskoj blagajni to nije nadomjestio povećanjem porezne stope na dohodak čime su građanima osigurane veće plaće, a Osijek postaje sve poželjniji grad za živjeti, raditi i investirati.Teme ovogodišnjeg sajma suobiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrtničkih proizvoda te predstavljanje gospodarskih potencijala općina s područja Osječko-baranjske županije i šire.- rekao je ministar Habjan i dodao kako se jučer usvojenim novim paketom mjera nastavlja konzistentna politika Vlade RH.Brojne potpore koje dolaze iz Ministarstva gospodarstva idu u smjeru poticanja otvaranja novih tvrtki i obrta koje i na razini Osječko-baranjske županije, ali i cijele Hrvatske imaju pozitivan trend.- rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.U gospodarstvu Osječko-baranjske županije bilježi seprihoda i izvoza, povećava se broj trgovačkih društva i obrta, raste zaposlenost, a nizom županijskih potpora osnažuje se gospodarska aktivnost. Osječko-baranjska županija danas je sve snažnije mjesto za poslovanje i još ugodnije mjesto za življenje, što potvrđuje i dolazak velikih investitora na područje naše županije.- rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.Organizatori Proljetnog i Obrtničkog sajma su Osječko-baranjska županija, Gospodarski centar OBŽ d.o.o. i Hrvatska obrtnička komora OBŽ, a sponzori su HAMAG BICRO, HBOR, Cesting d.o.o., Altrad - Limex d.o.o.. uz pokrovitelje Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.