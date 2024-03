Moto klub Osijek

subotu, 30. ožujka 2024.

Motozeko 2024

defile po ulicama Osijeka

Vremenski raspored za akciju Motozeko 2024:

, organizira akciju darivanja djece pod imenom "". Pri tome će se na motociklima se napravitiu pratnji policije. U sklopu akcije vršit će se darivanje sve djece (pisanice, slatkiši, čokoladice i ostalo) na više lokacija.- U subotu 30.3. je glavni događaj cijele akcije Moto zeko 2024. Planirano je okupljanje ispred prostorija MK Osijek, Ul. Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb, Osijek oko 10,00 sati- po okupljanju oko 10,45 sati planiramo u organiziranom defileu krenuti do Udruge "Dar" gdje se planiramo zadržati u darivanju i uveseljavanju djece do 11,45 sati- Nakon toga planira se polazak prema Trgu slobode gdje će se darivati i uveseljavati djeca do 13.00- zatim namjeravamo povratak do prostorija kluba u Ul. Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb, Osijek gdje je i kraj akcije.