užurbanog, dinamičnog, napornog i stresnog životnog stila

bolesti suvremenog doba

anksioznost

veliki problem

straha, nemira, zabrinutosti, nervoze, nelagode ili strepnje

umišljene opasnosti

iscrpljuje

savladiva

Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek

njegovati mentalno zdravlje

Anksioznost, panični poremećaj ili fobije

nemate kontrolu

Anksioznost i fobije Edmunda J. Bournea

Depresija. Anksioznost. Kroničan bol. Fobije. Opsesivne misli.

traumama

Mark Wolynn

Nije započelo s vama

mijenja vaš mozak

Paul Conti

Trauma - nevidljiva epidemija : što nam čini trauma i kako se iscijeliti

Gabor Maté

obiteljske medicine i iskustva rada

Mit o normalnom: trauma, bolest i iscjeljenje u toksičnoj kulturi

U carstvu gladnih duhova: bliski susreti s ovisnošću i Budite tu za svoju djecu: zašto roditelji moraju biti važniji od vršnjaka

Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

4000 tjedana: vodič kroz vrijeme za obične smrtnike / Oliver Burkeman

Tekst: Đelo od GISKO (Srđan Lukačević)

Vjerni pratitelj anksioznosti je, između ostalih, i užurbanog, dinamičnog, napornog i stresnog životnog stila. Za neke prolazna situacija na koju ne obraćaju pažnju, za milijune diljem svijeta veliki problem koji ostavlja traga na njihovu svakodnevnom življenju. Stanje je to bolesti suvremenog doba zbog, uglavnom, straha, nemira, zabrinutosti, nervoze, nelagode ili strepnje umišljene opasnosti koja osobu koja pati od anksioznosti iscrpljuje, kako fizički tako i mentalno. Ipak, uz otkivanje uzroka i koristeći se raznim alatima i tehnikama, anksioznost je savladiva. U današnjem pregledu novijih naslova pristiglih u Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek potičemo vas njegovati mentalno zdravlje i donosimo nekoliko preporuka koje vam mogu pomoći bolje razumjeti sebe i ljude oko vas. Anksioznost, panični poremećaj ili fobije mogu vas dovesti do toga da osjećate kako nemate kontrolu nad svojim životom. Kako možete preuzeti kontrolu nad svojim strahovima prije nego što vas obuzmu saznajte u sveobuhvatnom priručniku Anksioznost i fobije Edmunda J. Bournea. Depresija. Anksioznost. Kroničan bol. Fobije. Opsesivne misli. Moguće je da su korijeni tih problema u traumama naših roditelja, baka i djedova te čak prabaka i pradjedova. Najnovija istraživanja potvrđuju da se traumatična iskustva prenose na buduće naraštaje i da to emocionalno naslijeđe, skriveno u svemu od ekspresije gena do svakodnevnog jezika, ima znatno važniju ulogu u našem zdravlju nego što se ikada do sada znalo. Odgovor na pitanje kako okončati taj ciklus daje Mark Wolynn u djelu Nije započelo s vama. Možete li zamisliti bolest koja doslovce mijenja vaš mozak, uzrokuje promjene u ponašanju, emocionalnu i fizičku bol, a prenosi se na vašu djecu i unuke? Zvuči nezamislivo, no ona je tu od pamtivijeka. Širi se poput virusa, nevidljiva je i podmukla, i zove se – trauma. Svatko od nas prisiljen je nositi se sa svojom tugom, bijesom, strahom i nesigurnošću. No znamo li odakle takvi osjećaji izviru? I možemo li otkriti gdje smo ranjeni? Paul Conti donosi odgovore u naslovu Trauma - nevidljiva epidemija : što nam čini trauma i kako se iscijeliti. Gabor Maté umirovljeni je liječnik koji je, nakon nekoliko desetljeća prakse obiteljske medicine i iskustva rada u palijativnoj skrbi, opsežno radio s ovisnicima i psihičkim bolesnicima. Autor brojnih bestselera prevedenih na više od trideset jezika, dr. Maté međunarodno je poznat govornik, tražen zbog svoje stručnosti na poljima ovisnosti, traume, djetetova razvoja te odnosa stresa i bolesti. U GISKO su upravo pristigla tri njegova naslova Mit o normalnom: trauma, bolest i iscjeljenje u toksičnoj kulturi, U carstvu gladnih duhova: bliski susreti s ovisnošću i Budite tu za svoju djecu: zašto roditelji moraju biti važniji od vršnjaka vam mogu pomoći u boljem razumijevanju bližnjih. Riječ je o naslovima Ponekad su odgovori za naše probleme tik do nas, ponekad samo trebamo posegnuti rukom prema polici i odabrati naslov koji nam može pomoći ili nas barem usmjeriti prema daljnjim koracima. U nastavku izdvajamo nekoliko naslova koji mogu biti dio odgovora na vaša pitanja, a dostupni su u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek: 1. Život u pet osjetila : kako nam čula obogaćuju život / Gretchen Rubin 2. Zakoni ljudske prirode / Robert Greene 3. Mentalni sklop izvrsnosti : pobijedite strahove koji vas koče da napredujete / Lewis Howes 4. Na meni je : prihvati okrutnu istinu , otkrij sebe i promijeni svoj život / Sara Kuburić 5. Žene koje se previše brinu : [kako spriječiti da vam zabrinutost i anksioznost unište odnose, posao i dobar život] / Holly Hazlett-Stevens 6. Moć još jednog : knjiga o snazi još jednog koraka koja će vam promijeniti život / Ed Mylett 7. Umijeće nemogućega : uvod u postizanje vrhunskih rezultata / Steven Kotler 8. Ljudska povijest emocija : kako su naši osjećaji sagradili svijet kakav poznajemo / Richard Firth-Godbehere 9. Iznova ispiši stranice svog života : kako se otkriti, shvatiti i zavoljeti / Anna de Simone, Ana Maria Sepe 10. Naslijeđena sudbina : kako se izliječiti od obiteljskih rana / Noemi Orvos-Toth