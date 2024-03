tri od četiri kvalifikacijska Svjetska kupa za nastup

Tekst: DOBRO World Cup Osijek

Foto: Marko Banić/Reroot

Iza nje suna Olimpijskim igrama, a nakon, a prije posljednjeg turnira u travnju u Dohi, 21-godišnjadržisa 26 skupljenih bodova i dalje je u igri za Pariz.”, kaže ova specijalistica za gredu nakon što se nakratko vratila u svoj Zagreb.Od 4. do 7. travnja, na 15. rođendanu osječkog turnira, nastupit će 4. put.Zahvaljujućiposljednje dvije godine, Tina Zelčić postala je jedna od ključnih figura hrvatske ženske gimnastičke reprezentacije.Iza sebe ima. Čak četiri puta bila je korak do medalje, četvrta, ali zato su prošle godine došle i prve medalje. Srebro na gredi u Varni, a odmah potom i bronca u Osijeku.Tina je danas uz vrhunsku gimnastiku i redovna studenticau Zagrebu.”.I Tinina priča ulaska u gimnastiku slična je kao kod većine njezinih “nemirnih” kolega.Gdje je nestala ta djevojčica? Danas je Tina popriličnoI u njima opet sanjati gimnastičke snove.”, poručila je Tina Zelčić.