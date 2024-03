Karate akademija Osijek

Sarajevu

18. Bosna open 2024.

500 natjecatelja

Uspješnim nastupima

6 medalja

Za Akademiju nastupili su:

Luka Mesić

Fran Vukmanić

Ana Ivezić

Tena Obrebić

Sara Čupić

Lana Mesić

Josipa Ćuk

Franka Čulić

Nemet Lea

Gabrijel Nemet

Ogrebić Ante

Goran Mesić

Petra Vukmanić

Tekst i foto: Karate akademija Osijek

nastupila je na velikom međunarodnom natjecanju u" koji je brojio 1iz 111 klubova i 8 država.natjecatelja osvojili su velikih- dječaci 11g. +50 kg 1. mjesto dječaci 12g. +52 kg 2. mjesto- dječaci 13g - 40 kg 2.mjesto- djevojčice 10 g. - 40 kg 3. mjesto- djevojčice 8/9g -28 kg 3.mjesto- djevojčice 8/9g -36 kg 2. mjesto- djevojčice 8/9g -28 kg tijesno izgubljena borba 9-8, uz odlične poene nogama i rukama, protivnica pobjednica kategorije. U neslužbenim kategorijama nema borbi kroz repasaž, tako da Lana nije imala šansu da se kroz dodatne borbe domogne postolja. Odlično odrađena borba, uz nedostatak sportske sreće ne dolazi do pobjede.- djevojčice 11g. -32 kg djevojčice 12g. -35 kg kroz repasažne borbe nije uspjela doći do postolja .- djevojčice 8/9g. -28 kg pobjeda i poraz , vidljiv napredak u nastupima Franke.- djevojčice 10g -30 kg dvije pobjede i poraz , protivnica ne ulazi u finale i Lea ne dobiva šansu kroz dodatne borbe doći do medalje. Dobar Lein nastup i prikazane borbe.- dječaci 13g - 40 kg - poraz u prvom kolu od nešto spretnijeg borca , protivnik ne ulazi u finale i GABRIJEL ne dobiva šansu kroz repasažne borbe.- dječaci 12g-37kg dječaci 13g -40 kg dobre borbe ANTE, fali malo fokusa na rad, i kontinuitet treninga .Ekipu na natjecanju vodio je glavni trener kluba, i pomoćna trenerica