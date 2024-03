21:20 za Rudar

Poznavajući i prateći protivnika, znali smo da će ovo biti izrazito čvrsta utakmica

Tako je i bilo, prava šahovska partija. Otvorili smo obrambeno dosta konkretno uz puno kontakta, ali nismo to uspjeli ispratiti u napadu. Krajem prvog dijela kreće naša serija koja seže sve do nastavka kada imamo četiri pogotka prednosti. Baš tada igramo nekako najnesigurnije i dopuštamo Rudama rezultatski povratak, a vrlo dobro znamo kako je teško egal završnicu odnijeti pobjednički u ovoj vrućoj gostujućoj atmosferi. Bodovi ovog puta ostaju u Rudama, ali mi puni rukometne energije nastavljamo graditi igru za utakmice koje slijede.

Tekst i foto: RK Osijek

Bila je 59. minuta, a na semaforu je stajalo. Nakon dosta, pobjeda je mogla otići na obje strane. No, bodovi su na kraju, s konačnim rezultatom 23:21, ostali u Rudama.su tako upisali svoju drugom dijelu sezone, i to na teškom gostovanju u 4. kolu Paket24 Premijer lige-Lige za ostanak.Osijekov trenerveć je uoči puta najavio da ova utakmicaza ostanak, svjestan kakav gostujući teren očekuje njegovu ekipu. No, bio je ovoLige za ostanak i Osječani su vrlo motivirani dočekali susret. Krenuli su dosta oprezno, aje na golu izluđivao domaćine - u prvih šest minuta upisao je nestvarnih pet obrana. Raspoložen je s druge strane bio i domaći vratarpa je u 14. minuti bilo tek 4:4. Uslijedila je potom mini serija Rudara koji se odvojio na plus četiri, no Osječani su odmah odgovorili također s četiri pogotka. Prvo je poluvrijeme proteklo u dosta izjednačenom tonu s čvrstim obranama, pa je takav bio i rezultat nakon 30 minuta igre – 9:9.U nastavku susreta Verajini su izabranici. U 37. minuti poveli su 12:9, a rukometaši Rudara pokušavali su to. No, Frajhaut je ponovno pokazao o kakvom se golmanu radi. Domaćinima su dosuđena tri sedmerca u šest minuta, a Lovro je skinuo dva i pomogao održati minimalnu prednost Osijeka. Uspijevalo mu je to sve do 46. minute kada jeizjednačio na 15:15. Igralo se gol za gol i bilo je jasno da će se utakmica prelomiti u posljednjim minutama. U 59. minuti na semaforu je, nakon golova, stajalo 21:20. Mogla su dva boda otići na obje strane, ali s(p)retniji su pak bili domaćini. Sastav Alena Dujmića tako je slavio 23:21 i zauzeo prvo mjesto ligaške ljestvice.– podijelio je Frajhaut svoje dojmove. –Lovro je na koncu upisaoi prometnuo se u prvo ime susreta u osječkim redovima. Pri tome je obranio i dva sedmerca te zabilježio uspješnost obrana od 46 posto. Najbolji strijelac ponovno je bio Karlo Vašarević s osam pogodaka, apostigao je šest.Osječani se sada nalaze u sredini ligaške ljestvice gdje je dosta gusto. Drže peto mjesto s, jednako koliko imaju i trećeplasirani Metković, četvrtoplasirani Trogir i šestoplasirana Dubrava. Vodeći je Rudar sa 16 bodova.Slijedi reprezentativna stanka, a onda se 23. ožujka Verajina momčad vraća premijerligaškom natjecanju. U sklopu 5. kola tada će na Zrinjevcu dočekati Dubravu.