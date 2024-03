pojačanom održavanju kolnika

kanalizacijskih okana i slivničkih rešetki

od srijede 13. ožujka 2024.

Ulici prolaz Ante Slavičeka

Zbog toga je GPP u obvezi preusmjeriti trasu prometovanja svoje autobusne linije br. 2:

UL. HRVATSKE REPUBLIKE - RETFALA prema sljedećem:

Zbog izvođenja radova nate zamjenigodine pa sve do završetka planiranih radova, ubit će obustavljen promet.- u povratku iz Retfale nastavlja Gundulićevom ulicom – lijevo u Ul. kardinala A. Stepinca – lijevo na Trg Lj. Gaja do Ul. Hrvatske Republike i dalje ustaljenom trasom do RetfaleSva stajališta na navedenoj liniji ostaju nepromijenjena, osim što se zbog produžetka prometovanja Gundulićevom ulicom uvodi privremeno izlazno stajalište Trg Lj. Gaja sjever. Polazno stajalište i dalje ostaje Ul. Hrvatske Republike sjever.Mole se putnici za razumijevanje.