Portugalu su radili u devet, a u Turskoj u četiri tvrtke i ponosni smo što smo učenicima mogli priuštiti ogromno iskustvo, a što nam je i bio cilj. Uz to, nije isključena mogućnost i ponude poslova, a što se i dogodilo. Uz to, vidjeli su širinu poslova u grafičkim tvrtkama, ali i u vrtićima, agenciji za nekretnine, na televiziji i na drugim mjestima. Primjerice, u tvornici reketa prevodili su web na hrvatski jezik i trebali su otvoriti vrata hrvatske portugalskoj tvrtki. U dječjem vrtiću radili su redizajn web stranice i na taj način su vidjeli samu širinu poslova za koje se obučavaju u školi

osigurati prakse

Rekli su nam da u svojim prethodnim razmjenama nisu imali kvalitetniju i bolju djecu, a što nam je velika pohvala. Naravno, u konačnici je najvažnije da su učenici ovim projektom puno dobili i tijekom dva tjedna. Osim što su obavili praksu, u svojim CV-ima upisana im je dodatna kompetencija, a što će im svakako biti od koristi pri zapošljavanju.

Kako je raditi u inozemstvu i to puno radno vrijeme u poduzećima čiji je rad usko vezan uz njihovu struku iskusili su učeniciu okviru Erasmus + projekta „“. Učenici 2. i 3. razreda smjerate 4. razred smjeradva su tjedna u siječnju i veljači ove godine u portugalskom gradu Braga te turskom Dalamanu tijekom stručne prakse usavršavali svoja već stečena znanja te stjecali nova, radeći konkretne poslove, bok uz bok s tamošnjim zaposlenicima. Ovo je prvi put da je ova škola osigurala stručnu praksu i to pod vodstvom nastavnika. Da je cilj postignut, pokazuje to što i po povratku u Osijek nije stalo sve na stečenom znanju i novim poznanstvima. Naime, neki učenici i danas obavljaju poslove za svoje poslodavce u inozemstvu!, kaže učenica. I nije jedina, jer primjerice, turski poslodavci u kontaktu su i s učenicomkoja im i po povratku, na njihov zahtjev, šalje svoje video i filmske uratke. Hoće li to uroditi možebitnim radom za tu tvrtku nakon završetka škole Antonija kaže da ne zna, no drago joj je što ionakonije ostala samo na tome, već su poslodavci s gotovo svim učenicima ostali u kontaktu. Ne čudi, jer su im tijekom dvotjedne prakse učenici bili od velike pomoći pa su čakza kandidate za gradonačelnika na izborima koji su tada u tom gradu bili u tijeku.Ništa manje vrijedni nisu bili nitikoji su boravili u Portugalu. Radili su gotovo sve –. U što boljem snalaženju pomoglo im je do tada stečeno iskustvo., ispričala je učenicakoja se, baš kao i učenica, po prvi put susrela s klijentima, a zahvaljujući dobrom predznanju, kaže, treme nije bilo. Ističe to ikojoj je praksa omogućila uvid u rad s klijentima što će joj koristiti u budućnosti. Učenike iz Osijeka tamošnji su poslodavci, detaljno im pojašnjavajući zadatke koje moraju izvršiti. Njihov rad, uz poslodavce, nadgledali su i njihovi nastavnici kojima je ovaj Erasmus+ projekt takve vrste prvi i polučio je, kažu, glavni cilj, a to je da učenici iz prve ruke mogu vidjeti kako nije nužno raditi za nekoga i fizički biti ondje. Dakako, puno je i ostalih prednosti ovakve stručne prakse koja nije uobičajena, ali je svakako poučna i vrijedna.- U, ispričao je profesor Jovičić. I profesor Blažević složio se kako bi i ostale struke trebaleovakvoga tipa. I naposljetku, no ne i manje važna jest činjenica da je feedback poslodavaca iz Portugala i Turske više nego odličan! Naime, profesori ističu kako su agencije, škole, tvrtke pa i hoteli u kojima su boravili učenici imali samo riječi hvale za mlade Osječane – od kompetencija u engleskom jeziku i u struci do razine kulture ponašanja.