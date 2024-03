Svjetskom gimnastičkom kupu u Bakuu

Aurel Benović

finale na parteru

Filip Ude

Tin Srbić

Tina Zelčić

Erin Bakran

odličan

Mogu reći da sam stvarno zadovoljan kako sam odradio oba skoka. Kao što sam i najavljivao promijenio sam svoje početne ocjene skokova, jedan skok sam radio nešto teži s početnom ocjenom 5.6 i napravio sam ga stvarno jako dobro. Mogu reći da sam zbog toga zadovoljan jer se poboljšavam u ovoj disciplini i u budućnosti mogu računati na ozbiljne rezultate.

Ići ću istu početnu ocjenu vježbe 6.1, nadam se da ću popraviti neke greškice koje sam imao u kvalifikacijama i da ću biti u borbi za medalju.

Filip Ude

Nisam zadovoljan jer sam mogao puno bolje, ali evo zauzeo sam trinaesto mjesto u ovoj stvarno jakoj konkurenciji, kakva mislim da nije bila u povijesti. Imam mjesta za napredak i veselim se sljedećem natjecanju

Tina Srbića

Nije baš danas bilo bajno niti idealno kako to često zna biti. Nisam nezadovoljan, jako sam se dobro zagrijao i krenuo u vježbu, prvih pet, šest elemenata bilo je stvarno na jednoj dobroj razini. Jednostavno sam taj element Kolman navukao na pritku toliko blizu da više nije bilo spasa iz toga. Nekako sam se iščupao do kraja, ocjena bi možda bila čak i veća da sam pao sa sprave, ali nema veze, borio sam se do kraja i na prvom natjecanju na kojem sam nastupio išao sam onu vježbu koju sam radio u finalu Svjetskog prvenstva prošle godine, što inače ne radim. Išli smo se odmah baciti u vatru, i dobro da je tako, nekad čovjek jednostavno mora pogriješiti i vidjeti što je možda bilo krivo. Nisam nezadovoljan, idemo dalje s pripremama kako smo si zamislili. Sljedeći Svjetski kup je Osijek i nadam se tamo biti u malo boljoj formi i samo iščupati ovu istu vježbu do kraja kako treba.

Tina Zelčić i Erin Bakran

Zadovoljna sam što sam odradila vježbu bez pada, bilo je tu par greškica, na kraju ocjena 12.333. Nisam u potpunosti zadovoljna, znam da sam mogla bolje. Sad se vraćamo u Zagreb gdje slijedi priprema za Svjetske Challenge kupove Antalyju i Osijek.

Erin Bakran

Nisam baš odradila kako sam se nadala, ali vježba je bila bez pada pa sam donekle zadovoljna i nadam se boljoj izvedbi na sljedećem natjecanju.

Mila Prpić

Tekst i foto: HGS

Čak šestero hrvatskih predstavnika nastupalo je drugog dana kvalifikacija naopet je bio odličan – nakon što je jučer izborio, danas je to uspio i u svojoj drugoj disciplini po kvaliteti, preskoku. Benović nastup na Olimpijskim igrama primarno pokušava „dohvatiti“ putem partera, no naravno i preskok je opcija.završio je trinaesti na konju s hvataljkama i više nema izglede za nastup na olimpijskoj smotri. Međunarodnim natjecanjima vratio sena preči – Zagrepčanin nije uspio izvesti vježbu na svojoj razini i ostao je bez finala. Srbić je već ranije osigurao plasman na Olimpijske igre, sva natjecanja sada koristi isključivo kako kao pripremu za nastup u francuskoj prijestolnici.Od tri hrvatske gimnastičarke koje su danas nastupale najbolja je bilakoja je na gredi zauzela četrnaesto mjesto. Na istoj spravibila je 36. U debitantskom nastupu u Svjetskom kupu Mila Prpić završila je 40. na parteru.Nakon što je jučer izborio finale na parteru, Aurel Benović i na preskoku je bio. Uspio je povezati dva kvalitetna skoka i s ukupnom ocjenom 14.400 (14.600 i 14.200) na kraju je završio šesti. Benović je i prošle godine u Bakuu bio u oba finala.Finale na preskoku na rasporedu je u nedjelju od 9:00 sati po hrvatskom vremenu. Benovića sutra u isto vrijeme očekuje finale na parteru. I samim plasmanom među najboljih osam skupio je mnogo bodova u borbi za Olimpijske igre, no nudi se prilika za još bolji rezultat.Zanimljivo, Benović u finalu na parteru nastupa posljednji, a nedjelju u finalu preskoka kreće prvi.Nakon lošijeg nastupa u Cottbusu,u Bakuu bio je na mnogo boljoj razini u svojoj vježbi na konju s hvataljkama, no to mu ipak nije bilo dovoljno da izbori finale u glavnom gradu Azerbajdžana. Čakovčanin je nastupao u prvom dijelu kvalifikacija, nakon odrađene vježbe zauzimao je treće mjesto s ocjenom 14.133. Do kraja kvalifikacija desetorica su zaradila bolje ocjene, Ude je na kraju završio trinaesti i nema više izglede za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.“Nakon osvojenog svjetskog srebra u listopadu prošle godine u Antwerpenu bilo je ovo prvo međunarodno natjecanje za najboljeg hrvatskog gimnastičara. Baku je izabran kao prva postaja u cjelokupnim pripremama za Olimpijske igre. Srbić nije uspio dohvatiti finale, u današnjm kvalifikacijama napravio je veću pogrešku kod elementa Kolman. Zauzeo je 26. mjesto s ocjenom 12.766.U kvalifikacijama na gredi nastupile se dvije hrvatske predstavnice. Iako Zelčić nije bila na razini iz Cottbusa od prije dva tjedna, i ova izvedba može se okarakterizirati kao dobra. Niska početna ocjena otežava joj borbu s konkurenticama. Zelčić je u današnjim kvalifikacijama završila četrnaesta s ocjenom 12.333.Zabio je ovo drugi nastup u karijeri u Svjetskom kupu, u ovom natjecanju debitirala je prošle godine u Parizu. Bakran je u konkurenciji 63 gimnastičarke na gredi završila 36. s ocjenom 11.333.15-godišnjadebitirala je u natjecanjima Svjetskog kupa. Riječanka je nastupila je na parteru, dobila je ocjenu 10.533 te zauzela 40. mjestoKvalifikacije će biti dostupne nakon finala u subotu i nedjelju kao Video i Result Book besplatno u Elevien mobilnoj aplikaciji. Ljubitelji gimnastike moći će kadgod žele pogledati kako su se gimnastičari i gimnastičarke natjecali za mjesto u finalu, sa snimkama koje ostaju trajno pohranjene u Elevienu.