Mogu reći da sam zadovoljan kako sam odradio svoju vježbu. Drago mi je što sam i dalje u igri za Olimpijske igre u Parizu. U finalu se nadam da ću popraviti neke greškice koje sam imao sada u kvalifikacijama i da će izvedba biti nešto bolja i da ću na kraju biti bolje plasiran. Okrećem se sutra kvalifikacijama na preskoku gdje se nadam uz dobra dva skoka da ću isto uspjeti ući u finale.

Završila sam deveta, uopće mi nije žao jer sam odradila opet svoju najtežu vježbu, što mi je bio i cilj i jako sam sretna zbog toga. Za olimpijske bodove sam ukupno peta. Nakon finala u Bakuu, odlučit ćemo hoćemo li ići na zadnji kvalifikacijski Svjetski kup u Dohu.

Tekst i foto: HGS

imao je sjajan prvi dan kvalifikacija na. 23-godišnji Osječanin sana parteru plasirao se u finale i već sada je osvojiou poretku kvalifikacija za Olimpijske igre. U subotnjem finalu Benović može još značajno popraviti svoj konto i zadržati nadu da će u srpnju i kolovozu biti dio olimpijske smotre. Nadomak finala ostala jena dvovisinskim ručama. 18-godišnja članica ZTD-a Hrvatski sokol završila je na nesretnomi bit će prva rezerva u finalu. Unatoč tomu, i Šulekić je osvojila važne bodove u kvalifikacijama za Olimpijske igre.Aurel Benović nastupao je udanašnjih kvalifikacija na parteru. Kao što je i najavio početna ocjena vježbe bila je. Sama izvedba bila je, no ne bez pogrešaka. Osječanin, viđali smo to na prijašnjim velikim natjecanjima. Konačna ocjena bila je 14.166. To je još jedna potvrda njegove kvalitete – da i uz pogreške na ovako jakom turniru Svjetskog kupa može izboriti finale. Po završetku svog nastupa Benović je bio treći, kasnije su bolje ocjene dobili Kazahstanac, Koreanaci Filipinac. U konačnici je zauzeo šesto mjesto među 53 gimnastičara koji su danas nastupili na parteru.U poretku kvalifikacija Koreanac Sunghyun Ryu uvjerljivo jeje za nastup u Parizu. I drugo mjesto osigurava Olimpijske igre. Aurel Benović ima nekoliko konkurenata za tu poziciju. Bugarin Penev, Francuz Osberger, Irac Cunningham danas nisu bili među najboljih osam i nećemo ih gledati u finalu. Bjelorus Yahor Sharmakou i Brazilac Yuri Guimaraes gimnastičari su koji „prijete“ Benoviću i na njih ćemo obratiti posebnu pozornost.Nakon Kaira i Cotbussa Sara Šulekić odradila je još jednuna dvovisinskim ručama. Do finala su joj nedostajale 34 tisućinke, u konkurenciji 51 gimnastičarke završila je deveta. Dobar rezultat, no ostaje žal za nastupom u finalu. Šulekić je osvojila 16 bodova u kvalifikacijama za Olimpijske igre.Sutra je na rasporedu drugi dan kvalifikacija. Aurela Benovića očekuje nastup na, disciplini u kojoj je napravio veliki napredak u posljednjih godinu dana.se želi vratiti u „utrku”za nastup na Olimpijskim igrama nakon što u Cottbusu nije osvojio bodove na konju s hvataljkama. Čakovčanin više nema pravo na „loš dan”. Na međunarodnu scenu nakon pet mjeseci i osvojenog svjetskog srebra u Antwerpenu vraća se najbolji hrvatski gimnastičar. Za razliku od Benovića i Udea, Srbić u azerbajdžanskoj prijestolnici nastupa bez pritiska – već je osigurao vizu za Olimpijske igre. Srbić i njegov trener Lucijan Krce izabrali su Baku kao prvu stanicu u pripremi za nastup u Parizu, sve je podređeno onome što će se događati krajem srpnja i početkom kolovoza u kultnoj dvorani Bercy.I tri hrvatske gimnastičarke u sutrašnjim kvalifikacijama traže dobar rezultat.na gredi želi ponoviti lijepu izvedbu iz Cottbusa. Osim Zelčić, Hrvatsku će na gredi predstavljati ikojoj će ovo biti drugi nastup u Svjetskom kupu nakon prošlogodišnjeg debija u Parizu. A Baku će u posebnom sjećanju imati 15-godišnja, Riječanka sutra na parteru debitira u natjecanjima Svjetskog kupa.Drugi kvalifikacijski dan traje od 9.00 do 15.30 sati po hrvatskom vremenu.