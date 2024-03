Gradom na Dravi

jiu jitsu festivalski spektakl

tisuće posjetitelja

JJ kluba Tatami Osijek

Hrvatskim jiu-jitsu Savezom Zagreb

Jiu Jitsu Prvenstvo Hrvatske za mlađe uzraste

Tatami International Challenge u Osijeku

Dubravko Ižaković

Dražen Dogan

400 natjecatelja

đakovački klub Factory

osječki JJ klub Tatami

HAJJK Mladost

10 zlatnih medalja

Teo Vuletić

Toni Matković, Josip Turk, Nikola Balog te Larisa Lončar

Tatami International Challenge

Slovenije, BiH, Austrije

Ali Monfaradi

Grand Slam turnir u Abu Dhabiju

Zadovoljni smo što smo uspjeli u doista kratkom vremenu organizirati ovakvo iznimno veliko natjecanje, te dovesti u naš grad zvijezdu poput Alija Monfaradija, koji je na Tatami International Challengeu osvojio prvo mjesto u apsolutnoj kategoriji (advanced open weight category ) i odlazi s tim na natjecanje u Abu Dhabi na Grand Slame. Dan ranije, bahreinski borac je održao radionicu na kojoj je pokazao još neke vještine i zahvate članovima naših slavonskih jiu jitsu klubova, a kako bismo dodatno poboljšali naš rad. Podsjećam i kako cijela organizacija dvodnevne sportske manifestacije ne bi bila moguća bez podrške Zajednice osječkog sporta, s kojom smo zajednički uspješno postavili Osijek na kartu svjetski poznate jiu jitsu scene. To nam je svima skupa dalo vjetar u leđa za buduće velike projekte koje imamo u planu, i kao slavonska jiu jitsu asocijacija. Moram još napomenuti kako sam izuzetno zadovoljan novim mladim naraštajima iz kojih su niknuli izuzetni jiu jitsu talenti, što posebno pridonosi popularizaciji ovoga sporta

Andrej Jovanović

Tekst i foto: Jitsu klub Tatami

proteklog je vikenda zavladao pravikoji je oduševio nau sportskoj dvorani Jug 2. Naime, u organizaciji osječkog, a u suradnji s, u petak i subotu (01. i 02. ožujka) održano jete prviSvečanom otvorenju ispred Osječko-baranjske županije nazočio je, glavni tajnik županijske sportske organizacije, dok je Zajednicu osječkog sporta predstavljao njen savjetnikNa natjecanju je sudjelovalo prekoiz 15 hrvatskih klubova. Nastupali su u dobnim skupinama od U-8 do U-18, podijeljenoj na muške i ženske, kao i dvije kategorije u pojasevima (početnička kategorija za bijeli i plavi pojas te napredna kategorija za ljubičasti, smeđi i crni pojas.Tron je zauzeo, a na drugo mjesto zasjeo je, dok je trećiiz Zagreba.Borci osječkog kluba Tatami osvojili su. Time je iznjedreno 10 državnih prvaka, od kojih se 6 kvalificiralo u hrvatsku reprezentaciju koja će nastupiti u Rumunjskoj na europskom natjecanju, u vremenskom razdoblju od 04. do 07. travnja 2024. godine.Još su se jednom iskazali osječki borcikojemu je ovo peti naslov državnog prvaka za redom, kao i Mark Jobst kojemu je to četvrta uzastopna godina. Uz njih svoje mjesto u reprezentaciji zauzeli su jošPred borcima osječkog Tatamija još je samo jedno natjecanje u Đakovu zakazano za 16. ožujka, nakon kojeg državni prvaci kreću u osvajanje europskog trona.Što se pak subote tiče, ona je bila rezervirana za prvi, veliki međunarodni turnir na kojem su nastupili natjecatelji iz 15 različitih zemalja, najviše iz susjednih državai drugih. No, najveća zvijezda osječkog jiu-jitsu festivala bio je, bahreinski jiu-jitsu borac i svjetski prvak u svojoj težinskoj kategoriji. I upravo je on izvojevao pobjedu na međunarodnom turniru u Osijeku čime se kvalificirao na prestižni, jedan od najveća četiri turnira godine. Kao organizatori, osječki će klub Tatami pobjedniku osigurati put i smještaj za taj važan turnir koji se održava na Bliskom Istoku.- rekao jevoditelj JJ kluba Tatami i organizator natjecanja koji se ujedno zahvalio i osječkim tvrtkama poput Čarobnog tima i Metala Osijek na punoj podršci pri organizaciji Tatami Challengea.Dvodnevna sportska manifestacija svakako je velik poticaj i za Osijek i za Osječko-baranjsku županiju, kao Europsku regiju sporta 2024., ali i kao turističku destinaciju koja je sve posjećenija upravo i iz razloga održavanja značajnih sportskih manifestacija koje sve više privlače natjecatelje, trenere i druge pobornike sporta u slavonsko-baranjski kraja, kraj duge kulturne i gastro tradicije.