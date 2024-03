Svjetskog kupa u Osijeku

desetke olimpijskih, svjetskih i europskih medaljaša

Svjetska gimnastička federacija

popis prijavljenih gimnastičarki i gimnastičara

DOBRO World Cup Osijek

Tin Srbić, Filip Ude, Aurel Benović, Marko Sambolec, Marko Jovičić, Tijana Korent, Tina Zelčić, Sara Šulekić i Sofia Mešter

Epkea Zonderlanda, Mariana Dragulescua, Krisztiana Berkija, Maxa Whitlocka, Louisa Smitha, Eleftheriosa Petrouniasa, Artema Dolgopyata, Oksane Chusovitine, Nine Derwael, Giulie Steingruber, Diega Hypolita, Arthura Mariana, Artura Davtyana, Olega Verniaeva, Mitje Petkovšeka, Ferhata Aricana, Arthura Zanettija, Alberta Busnarija, Alexandera Shatilova

Tina Srbića i Filipa Udea

Aurela Benovića

Lukas Dauser

Illia Kovtun

Miguel Rayderley Zapata

Adem Asil

žestoku konkurenciju

Andrey Medvedev

Audrys Nin Reyes

Chia-Hung Tang

Alexander Myakinin

Noeom Seifertom

Morgane Osyssek-Reimer

Sydney Turner

Barbora Mokošova

četvrtak i petak, 4. i 5.

subotu i nedjelju 6. i 7. travnja

sportski spektakl

gastro-wine-music festival

Tekst: GD Osijek-Žito

Foto: Marko Banić/Reroot

U 14 godina, Gradski vrt vidio je, a ništa drukčije neće biti ni na 15. rođendanu jednog od najvećih gimnastičkih turnira u svijetu.(FIG) 30 dana do početka natjecanja (4. do 7. travnja) objavila jekoji će nastupiti na, a hrvatsku reprezentaciju činit ćeOsijek je proteklih godina vidio neke od gimnastički velikana poputi brojnih drugih, a nova velika imena čekaju nas i ove godine.Listu zvijezda uz hrvatske srebrne olimpijske medaljašete viceprvaka Europe na tlupredvodi aktualni prvak svijeta na ručama i olimpijsko srebro iz Tokija, NijemacBit će to veliki obračun na ručama budući da će mu “prijetnja” biti sjajni Ukrajinac s trenutnom adresom u Osijeku,, inače aktualna svjetska višebojska bronca i prvak Europe na ručama koje su mu inače najjača sprava.Aurelu Benoviću na parter dolazi još jedno olimpijsko srebro iz Tokija, Španjolackoji u bogatoj riznici medalja ima i svjetsku broncu iz 2015. kada je bio i prvak Europe.Pri vrhu liste zvijezda svakako je i sjajni Egipćanin koji nastupa za Tursku, 25-godišnji, prvak svijeta na karikama 2022. te aktualni prvak Europe na karikama i u višeboju.Aurel će imati ina preskoku gdje će uz odlične Asila i Kovtuna nastupiti i svjetska bronca ove sprave iz 2021., Izraelac, ali i(Dominikanska Republika), 10. sa SP-a prošle jeseni u Antwerpenu.Ni našem aktualnom viceprvaku svijeta i prvaku Europe na preči Tinu Srbiću neće biti lagan posao u Osijeku. Uz Kovtuna koji je na ovoj spravi bio 3. u Europi prošle godine, dolazi i trenutno vodeći u kvalifikacijama za Olimpijske igre, pobjednik Svjetskog kupa u Cairu i Cottbusu proteklih tjedana, Tajvanac, inače 7. višebojac s Igara u Tokiju. Tu je i Izraelac, brončani na EP-u 2020., odlični Mađari, Švicarci predvođeni s 8. višebojcem svijeta, pa dva mlada Britanca, Nizozemci…U ženskoj konkurenciji nastupit će aktualna svjetska bronca s francuskom reprezentacijom,, ali i timska svjetska bronca iz 2022., Kanađanka. Nastupit će i europska bronca na dvovisinskim ručama 2020., Slovakinjate brojne druge.Podsjetimo, kvalifikacije su na rasporedu u, a finala uUzu Gradskom vrtu, DOBRO World Cup ponudit će svojim građanima i gostima i zanimljivu Parku kralja Petra Krešimira IV. - FeelGood Weekend s kojim je Hrvatska uvela gimnastičku inovaciju javnog izvlačenja startnih brojeva. Tako će svi finalisti doći u jedan od najljepših osječkih parkova i uživati i družiti se s gostima festivala koji svake godine posjeti više od 10.000 ljudi uživajući u bogatstvima naše istočne regije, od vrhunske gastronomske i vinske ponude do odlične glazbe.A prije toga, 23. ožujka 2024. godine sedam hrvatskih gradova, Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, Čakovec, Zagreb i Osijek napast će svjetski rekord u “Najdužoj špagi na svijetu”. Točno u podne formirajući ljudsku gimnastičku špagu u isto vrijeme ovih 7 gradova simbolično će najaviti 15. DOBRO World Cup Osijek.