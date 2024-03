hrvatske gimnastičare i gimnastičarke u Bakuu

Nakon dva Svjetska kupa osmi sam na ukupnoj ljestvici za odlazak na Olimpijske igre. U Bakuu se nadam nešto bolje odrađenom poslu, ići ću s istom početnom ocjenom vježbe kao i na prethodna dva natjecanja, početna ocjena vježbe bit će 6.1 i nadam se da će biti dobro odrađena, da ću ući u finale i biti u borbi za medalju te da ću uspjeti skupiti neke važne bodove za Olimpijske igre

Filip Ude

Imam još nekakve male šanse za plasman na Olimpijske igre, jesu male, ali opet su šanse. Ne pamtim u povijesti nikad ovako jaku konkurenciju i stvarno imam najteži zadatak od svih disciplina da se plasiram na Olimpijske igre preko konja s hvataljkama. Za dva dana su kvalifikacije i onda ćemo sve više znati.

Tin Srbić

Nakon pet mjeseci se vraćam međunarodnim natjecanjima, to je sve zapravo i dio tog nekakvog plana pripreme za Olimpijske igre zato što sigurno neću već sad biti u najboljoj formi. Nema ozljeda i stvarno se jako dobro osjećam, idem onim pravim tempom koji smo si zacrtali tako da u sedmom mjesecu budemo u najboljoj formi. Prvo sam si izabrao Baku, imam lijepa sjećanja na ovo natjecanje, dvorana je stvarno odlična, uvjeti su najbolji koji mogu biti baš za natjecanje, konkurencija je stvarno jako dobra, tako da sam si baš izabrao Baku kao nekakav najbolji neki test za to prvo natjecanje, tu još nisam osvojio zlato, pa eto, možda da se „pofajtam“ s dečkima za zlato.

Sara Šulekić

Nakon dobro odrađenih nastupa u Kairu i Cottbusu nadam se da ću nastaviti tako i u Bakuu, makar se osjećam dosta iscrpljeno i umorno od tog natjecateljskog tempa i cjelonoćnog putovanja. Prvenstveno se nadam da ću se uspjeti dobro odmoriti i odraditi dobar podium trening, priviknuti se na spravu kako bih bila psihički i fizički što spremnija odraditi svoju trenutno najtežu vježbu jer je konkurencija vrlo jaka i vrijedi riskirati. Htjela bih je što čišće i što bolje napraviti pa se nadati što boljem plasmanu i možda još nekim olimpijskim bodovima.

Tina Zelčić

Nakon Svjetskog kupa u Cottbusu sam osma na listi za Olimpijske igre, ali zbog pravila koja kažu da ne smije biti više od jedne cure po spravi iz iste zemlje, samim time se na mom popisu brišu dvije cure i to me ipak stavlja na šesto mjesto. U petak nas čekaju kvalifikacije, nadam se da ću odraditi slično kao i u Cottbusu bez većih pogrešaka i opet se približiti najboljima i uzet bodove za Olimpijske igre.

Mila Prpić

Zadovoljna sam prvim odrađenim treningom u Bakuu i mislim da sam spremna za nastup u petak. Jako sam ponosna i sretna što ovaj Svjetski kup predstavlja moje prvo seniorsko natjecanje.

Erin Bakran

Odradile smo prvi trening i sve se čini u redu, sretna sam što imam priliku sudjelovati u ovom Svjetskom kupu i u isto vrijeme gledati nastupe vrhunskih gimnastičara. Osjećam se dosta dobro u vezi kvalifikacija i nadam se da ću odraditi svoju najbolju vježbu.

Tekst i foto: HGS

Nakon dva tjedna stankeočekujeza nastup na Olimpijskim igrama. U odnosu nanapravljene su promjene u sastavu hrvatske reprezentacije za nastup u. Kvalifikacije su na rasporedu u četvrtak i petak (7. i 8. ožujka) od 9:00 sati po hrvatskom vremenu. Finala se održavaju u subotu i nedjelju.Kod gimnastičarapriključio sekoji je nastup na Olimpijskim igrama osigurao prošle godine osvajanjem srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Antwerpenu. Najbolji hrvatski gimnastičar Svjetske kupove koristi kao dio priprema za nastup u Parizu.Kod gimnastičarkiodlično stoji u poretku kvalifikacija na dvovisinskim ručama.se nada ponavljanju kvalitetne vježbe na gredi. U odnosu na prva dva kvalifikacijska Svjetska kupa neće bitikoje u Kairu i Cottbusu nisu „dohvatile“ previše bodova. Već je ranije odlučeno da će se u takvoj situaciji na naredna dva Svjetska kupa pružiti prilika mlađim gimnastičarkama kako bi dobile dragocjeno iskustvo nastupanja na međunarodnoj sceni. Put Bakua otišle su takoi dalje ima jako dobre izglede za plasman na Olimpijske igre. U poretku partera Osječanin je u krugu nekoliko gimnastičara koji su unutar 15 bodova i bore se za drugo mjesto koje također vodi u Pariz. Uvjerljivo je vodeći Koreanac. Benović je Cottbus napustio s dosta bodova, no ostaje žal za nastupom u finalu, završio je osmi..“i dalje gaji nadu da četvrti put u karijeri može biti dio olimpijske smotre. Za to su mu potrebni fantastični nastupi na preostala dva kvalifikacijska Svjetska kupa.Nakon točno pet mjeseci i osvojenog svjetskog srebra u Antwerpenu, međunarodnim natjecanjima vraća se. U prošlosti na Svjetskim kupovima u Bakuu bio je jednom drugi te dvaput treći.na dvovisinskim ručama drži odlično četvrto mjesto u poretku kvalifikacija za Olimpijske igre. Očekivanja su i premašena. Drugoplasirana Šveđanka Westlund „bježi“ joj 11 bodova. Već nakon Azerbajdžana sve se može promijeniti.bila je razočarana nastupom u Kairu, no u Cottbusu potpuna suprotnost. Vježba na gredi bila je tehnički kvalitetna, a izvedba stabilna od početka do kraja.15-godišnjaiz Gimnastičkog kluba Vita iz Rijeke debitira u Svjetskom kupu, nastupit će u kvalifikacijama na parteru.očekuje nastup na gredi. Ova članica Gimnastičkog kluba Dubrava iz Zagreba debitirala je u Svjetskom kupu prije šest mjeseci u Parizu.Kvalifikacije će biti dostupne nakon finala u subotu i nedjelju kao Video i Result Book besplatno u Elevien mobilnoj aplikaciji. Ljubitelji gimnastike moći će kadgod žele pogledati kako su se gimnastičari i gimnastičarke natjecali za mjesto u finalu, sa snimkama koje ostaju trajno pohranjene u Elevienu.