Skupštine Osječko-baranjske županije

28. sjednici aktualnog saziva

22 točke dnevnog reda

potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju

kontrole komaraca

poticanja poduzetništva

Uz sve relevantne podatke o nizu značajnih aktivnosti i događaja u okviru redovitih i temeljnih nadležnosti županije te u vezi strateških projekata, Izvješće župana sadrži i informacije o izvanrednim događajima, poput požara, poplava i elementarnih nepogoda, a koje su u posljednjih šest mjeseci zahvatile i našu županiju. Što se tiče projekata, navedeni su projekti koji su provedeni, koji su završeni i koji su u tijeku. Na dnevnom redu je bio i prijedlog odluke o mjerama u poljoprivredi, a s obzirom na sve veće izazove s kojima se poljoprivrednici suočavaju, svjesni smo da je nužno prilagoditi i mjere potpore. U tom smislu, snažno zagovaramo uključivanje mladih u poljoprivredu, pri čemu Osječko-baranjska županija prednjači s čak 19,7% mladih u ukupnom broju poljoprivrednika, u odnosu na nacionalni prosjek od 14,4%. Upravo smo prije dva dana predstavili projekt Digitalno selo u Strizivojni, prvi takav u Hrvatskoj, a Osječko-baranjska županija je odabrana za njegovu provedbu jer je prepoznata kao najaktivnija županija i takva će biti i u budućnosti. Osim navedenog, danas je bilo riječi i o programu poticanja poduzetništva jer nam je cilj održati i poboljšati stanje koje trenutno imamo u gospodarstvu, kada bilježimo nisku nezaposlenost, odnosno visoku zaposlenost te ćemo nastaviti osluškivati potrebe tržišta rada i shodno tome kreirati potrebne mjere potpore

Mato Lukić

Romeo Jukić

67.000,00 eura

Uz navedene potpore za ruralni razvoj, u poljoprivredi imamo 16 potpora ukupne vrijednosti 843.300,00 eura, što zajedno s sredstvima koje Županija izdvaja za poslove geodetsko-katastarske izmjere daje iznos više od milijun eura koliko županija izdvaja ove godine u ovom sektoru. Ove godine poseban interes bilježimo za potpore podizanje plastenika i staklenika za uzgoj povrća i voća, zatim za podizanje/rekonstrukciju intenzivnih nasada jabuka, rekonstrukciju ekstenzivnih nasada u voćarstvu, ali i potpore za rekategorizaciju kojima pomažemo svinjogojcima, a osobit novitet je potpora za očuvanje pčelinjeg fonda, što prvi puta odobravamo

kontrole komaraca

Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i općina Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci

Marko Bogatić

dobar korak naprijed

Kada je riječ o problematici komaraca, Županija nema zakonsku obvezu rješavanja tog pitanja, međutim mi ovdje živimo i stalo nam je do dobrobiti svih naših stanovnika. Zbog toga i unatoč svemu što se ranije događalo, nemamo namjeru odustati od rješavanja ovog problema. Naime, i ove smo godine u proračunu izdvojili 200.000 eura, što nije dostatno ni zajedno sa sredstvima jedinica lokalne samouprave. Zato smo krenuli u projekt stvaranja Centra za kontrolu komaraca, a koji bi u narednih nekoliko godina trebao dovesti do smanjenja broja komaraca na našem području. To bi posljedično dovelo do dodatnog razvoja kontinentalnog turizma, gospodarstva i općenitog života svih stanovnika

Denis Ćosić

Centra za kontrolu komaraca

Projekt je kao strateški projekt pomno pripreman i programiran kroz prekograničnu suradnju Hrvatske i Mađarske. Projekt je dogovoren i upućen Europskoj komisiji na odobravanje, što bi se prema informacijama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU moglo dogoditi do kraja ožujka ili tijekom travnja. Tada će Ministarstvo raspisati javni poziv za strateške projekte, na koji mi prijavljujemo projekt. Osim zahtjevnog programiranja, od pripremnih radnji u postupku smo izrade projektno-tehničke dokumentacije, a realizacija ovisi o tomu kada Komisija odobri program te raspiše javni poziv, što očekujemo u drugom dijelu ove godine

Prema projektu kod nas je predviđena izgradnja zgrade Centra za kontrolu komaraca kojim bi u početku upravljao Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ. Nastavilo bi se praćenje i kontrola komaraca, a tu je i dijagnostički laboratorij, dakle i istraživački i znanstveni dio postupaka prema komarcima. U konačnici naš Zavod bi trebao proizvoditi sterilne mužjake da bi se provodila najsuvremenija metoda kontrole komaraca, koju sada primjenjuje samo nekoliko zemalja u svijetu. Želimo postati nacionalni, regionalni, europski čak i svjetski centar u proizvodnji sterilnih komaraca, za što imamo znanstvenu i stručnu podlogu

Zlatko Ahić, Ivica Beširović, Sanja Bježančević, Marko Bogatić, Samir Haj Barakat, Krešimir Čabaj, Josip Skočibušić, Zlatko Adjulović i Ivica Mandić

Mato Lukić

Tekst i foto: OBZ.hr

Vijećnicina održanojrazmatrali su. Osobitu pozornost posvetili su Izvješću župana o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine,u prošloj i ovoj godini, aktualnostima u vezite programuu Osječko-baranjskoj županiji. Sve točke su usvojene većinom glasova nazočnih vijećnika.- kazao je obnašatelj dužnosti županaPročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj OBŽdodao je da su donesene odluke o programu i potporama za unaprjeđenje lovstva, te u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Naglasio je kako je Županija ove godine donijela tri nove potpore u lovstvu, sada ih ima osam, a ukupna im je vrijednost- kazao je pročelnik Jukić.Prijedlog Sporazuma o suradnji u programuizmeđubila je redovita točka današnje sjednice, a raspravu je dodatno potaknuo i vijećnik. Rekao je da je prijedlog sporazuma „“, no naglasio je da je to parcijalno, a ne cjelovito rješenje, kakvo je potrebno za sve građane i dijelove županije.- poručio je Lukić.Ravnatelj JU Županijska razvojna agencija OBŽistaknuo je kako je projektjedan od 40 projekta koje je Županija odredila u svom Planu razvoja do 2027. godine.- kazao je te dodao:- rekao je Ćosić te dodao da predviđena sredstva za projekt iznose 5 milijuna eura.Pod točkom pitanja i inicijative tu mogućnost koristili su vijećnici, a na pitanja je odgovorio obnašatelj dužnosti župana