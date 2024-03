Ovdje je četvrti put, ali se toliko dobro poznajemo i odlično surađujemo, kao da je ovdje 44. put. Ništa nam ne mora reći dva put, ali svejedno kaže 100 puta

Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

– tim je riječima, s osmijehom od uha do uha,(a.k.a. Laki Topalović) predstavio Subotičanku, u čijem ćemo redateljskom rukopisu već odgledati kultnu dramuS obzirom na to da je premijera komedije Dva u jedan (također u njezinoj režiji) bila u travnju 2023., svima se u kazalištu činilo kao da nije ni otišla.Intendants ponosom je rekao da je ova predstava rezultat, dok jegotovo ad hoc bilo, ali iz već svima dobro znanih razloga – da je Olja omiljena osječka redateljica, profesionalka s dugogodišnjim iskustvom, renomirana, nagrađivana…– uz osmijeh je rekao intendant. Da bi bilo sve smješnije, autorski se tim odlučio za igranje na izvorniku pa je ekipi trebao i suradnik za scenski govor, što je ponovnoSvakom su intendantu brojevi bitni pa ni Vladimir Ham nije mogao sakriti zadovoljstvo što su već sada dogovorena brojna gostovanja.– nadovezao se, koji posljednjih mjesec i pol rade i pripremaju hit.– nije se prestajao šaliti Čabraja, naglasivši da je Olja Đorđević ponovno okupila izvrsne suradnike. Uz već spomenutog Sašu Latinovića, scenografkinja je (po prvi puta u HNK-u u Osijeku), kostimografkinja(čiji autorski rukopis već znamo), koreografkinja. Glazba je rad, dok songove potpisuje. Kreatorica maestralnih maski, kostima i vlasulja – zahvaljujući kojima će mnogi iz ansambla biti neprepoznatljivi - jeOna zbog koje su dali sve od sebe pa i više, redateljica je Đorđević. Iako je ovdje četvrti puta, mnogo toga je – prvi puta. Tako se prvi puta uhvatila u koštac s dramom Dušana Kovačevića, autora kojega obožava. Nikomu nije predlagala ovaj komad, jer je čekala da se poklopi i okupi prava ekipa. Predstava je nastala 10 godina prije filma, pa ne čudi da se i osječka ekipa odlučila ne „baviti se filmom“. No, u jednu se ruku ipak bave filmom, jer su Josip Grizbaher (snimatelj i montažer), Tomislav Šilovinac (direktor fotografije) i Maja Božičanin (tehnička podrška) trojac zaslužan za 10-minutni kratki film, hommage crno-bijelom filmu.– dodala je redateljica, napomenuvši da je rasprodano 17 izvedbi i prije nego što je predstava dovršena.Prvi puta s Oljom je surađivao(trenutačno najstariji osječki aktivni glumac, kako to sam kaže), koji ističe da su se početku veselili jednako kao i završetku.– napomenuo je Lučić, ravnatelj Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, koji u ovoj podjeli glumi najstarijega živućega Topalovića, Maksimilijana.je najmlađi Mirko, Milutina će utjeloviti, njegovog oca Aksentija glumi. Đenka je, Bili Piton bit će, fatalna Kristina je, a Olja jeU „ulozi“ pregaženog čovjeka je(inače inspicijent), aje pecaroš u kratkom filmu.