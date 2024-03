Proljeće

Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

Što radiš danas, Majko Prirodo?

Zastani na tren i uživaj u 50 čudesnih prizora iz prirode

Slikovna zagonetka : igra skrivača u prirodi

Naš planet: jedino mjesto koje svi zovemo dom

Knjiga o stablu : otkrij čudesni svijet stabala na prozirnim stranicama

Tekst: Suzana Biglbauer, dipl. knjižničarka

je vrijeme kada se priroda, a s njom se i mi. Svuda je oko nas. Svakoga dana, svakog sata, pred nama se odvijaju. Priroda u izvornom obliku obuhvaća živi, ali i neživi svijet, a to su geološka podloga i tlo, voda, brojni atmosferski, geološki, hidrološki i ostali procesi te živa bića. Na nama je date dragocjene prirodne resurse. S ciljem podizanja svijesti o potrebi očuvanja prirodnog okoliša, preporučujemo naslove koje možete posuditi uOva zadivljujuća ilustrirana riznica pričâ iz pera Lucy Brownridge o svijetu prirode, organiziranih po godišnjim dobima i po lokacijama diljem svijeta, pokazuje beskrajnu ljepotu i raznolikost prirode u svakom dijelu planeta. Saznajte što Majka Priroda u ovome trenutku radi diljem svijeta u 48 priča o ciklusima prirode koji se stalno izmjenjuju. Poglavlja su posložena u puni ciklus kalendarske godine, od siječnja do prosinca.U ovoj čarobno ilustriranoj zbirci autorice Rachel Williams pronaći ćete 50 divnih trenutaka u prirodi kojima često ne dajemo dovoljno pažnje – kako pčela oprašuje cvijet, suncokret prati sunce ako zvončići preobražavaju šumsko tlo, kako mahovina pije šumsku vodu, kako se paprat odmotava na suncu, a vrabac se kupa, kako zvijezda padalica osvjetljava nebo, a sunce spektakularno zalazi. Ako zastanete na tren i promotrite što se krije u parku, dvorištu, šumi, zraku ili vodi, osjetit ćete da ste dijelom prirode i oduševiti se ljepotom svijeta u kojem živimo.Rachel Williams autorica je ove zabavna igre skrivača u prirodi! Vodi nas u divlja staništa svijeta kroz 70 slikovnih zagonetki. Možete zaviriti u slike pune divljega života, pronaći žabe, ptice, mačke, majmune, zalutati u gustu šumu, popeti se na vrh planine, riješiti tajnu zagonetku uronjenu u dubine. Služeći se tragovima na šest divljih staništa (europske šume bukve, Sahara, Stjenjak, Amazonija, Veliki koraljni greben i arktičko otočje Svalbard), možete riješiti slikovne zagonetke i otkriti najčudesnije životinjske kamuflaže na svijetu! Na ilustraciji svakog staništa skriva se desetak kamufliranih životinja. Zagonetka s rimom otkriva tragove potrebne da pronađete svaku životinju.autora Matta Whymana upoznaje nas s planetom na kojem živimo, a koji predstavlja sustav različitih okoliša. Predstavljeno je sedam bioma sa svojim posebnim obilježjima koja omogućavaju život različitim životinjskim vrstama, pri čemu je ukazano na njihovu međuovisnost i utjecaj. Predgovor ovoj knjizi napisao je David Attenborough, jedan od najslavnijih i najutjecajnijih svjetskih prirodoslovaca, istaknuvši kako ova knjiga donosi priče o putovanjima, detektivske priče, obiteljske drame. Knjiga je ilustrirana crtežima i fotografijama, a namijenjena je djeci i mladima.Hannah Alicenss autorica je ovoga edukativnog uvoda u prirodu oko nas i na uzbudljiv nam način dočarava čarobni svijet stabala. Znate li zašto su stabla čudesna? Kako ona pomažu ljudima i životinjama i kako mi možemo pomoći njima? Koje su vrste stabala? Od čega se sastoji svako stablo? Kako stabla rastu i zašto se mijenjaju tijekom godišnjih doba? Zašto su stablu važne pčele? Zašto neka stabla ispuštaju smolu? Na ta i mnoga druga pitanja odgovore ćete pronaći u ovoj nevjerojatno zanimljivoj interaktivnoj oslikanoj knjizi koja opisuje stabla, i to od lišća do korijenja, kao i sve promjene kroz koje ona prolaze u različitim godišnjim dobima. Sve se to može vidjeti na prozirnim stranicama na kojima je prikazano sve ono što je oku nevidljivo. Možete čak zaviriti ispod kore stabla i u gustu krošnju koja skriva mnoge stanovnike.