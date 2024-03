Policijske uprave osječko-baranjske

U dvorištu, uodržat će se, putem javne dražbe.Naime, Policijska uprava osječko-baranjska sukladno odredbama članka 135. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima prima nađene stvari i čuva ih za onoga tko ih je izgubio iz posjeda odnosno za njezina vlasnika.Predmeti čiji se vlasnicičuvaju se do isteka roka od jedne godine. Oni predmeti koji su u stanju iskoristivosti, nakon isteka roka od jedne godine, idu na javnu prodaju.Građani koji misle da bi među nađenim i napuštenim predmetima mogli pronaći svoj predmet, čiji su nestanak prijavili policiji, mogu doći na prepoznavanje, koje će seodržati također u dvorištu Policijske uprave osječko-baranjske.U dvorištuu Duboševici, Gaj 2, 9. ožujka od 9 do 12 sati održat će sete ostalih predmeta vezanih za plovila. Prodaja će se također obaviti putem javne dražbe.Prepoznavanje tih predmeta održat će se 8. ožujka od 9 do 12 sati u istom prostoru.