Proljeće je na pragu. Budi se priroda.

početak novog godišnjeg ciklusa

zdravstvene tegobe alergičarima

15 i 20 posto

Alergije se javljaju krajem siječnja i početkom veljače kada kreće cvjetanje nekih biljnih vrsta poput jasena, lijeske i trava ili kasnije topole i breze

Kako bi pomogli građanima, a naročito alergičarima, Nastavni zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zdravstenim ustanovama svake godine objavljuje peludni kalendar putem kojeg se informira o vremenu početka cvjetanja svake alergene biljne vrste

duljina trajanja simptom

Broj alergičara u stalnom je porastu

Više je faktora. U prvom redu naš imunitet čiji pad može biti izazvan načinom života poput čestom izlaganja stresu, ali i drugim utjecajima koji utječu na obrambne sposobnosti organizma. Pojava aditiva i toksina, te sve veća pojavnost mikro i nano plastike dodatni su suvremeni uzročnici, a generalno kao razlog može se navesti i nebriga o vlastitom zdravlju

Kada se uoče simptomi najbolje je posjetiti svoga liječnika obiteljske medicine, a dodatnim pretragama kožnim testom može se otkriti na što je pacijent alergičan, a detaljnijom analizom u biokemijskom laboratoriju utvrdit će se točni uzročnici

Alergije se trebaju liječiti, jer zanemarivanje može dovesti do težih zdravstvenih teškoća. U prvom redu pojave astme. Nama je cilj da alergičari ne postanu astmatičari. Stoga je prevencija najvažnija. Kada se pronađe uzročnik potrebno je na minimum svesti kontakt s alergenom

Visoke temperature zraka i puno sunca potiču biljke na. No cvjetanje nekih biljnih vrsta, nažalost donosi i. Kako ih spriječiti ili olakšati simptome.U Hrvatskoj izmeđuod ukupnog broj stanovnika ima utvrđenu alergiju na neki od brojnih alergena u okolišu. "", rekao je osječki pulmolog dr.sc.. "", dodaje Štefanac. Istaknuo je da treba razlikovati alergiju od prehlade, jer simptomi mogu biti slični. No osnovna je razlika dodaje dr. Štefanac,a. Kod prehlade nakon nekoliko dana simptomi prestaju, no kod alergije nastavljaju se. Uz curenje iz nosa, kihanje javljaju se grebanje u grlu i drugi nadržajni porblemi, a osoba može imati i problema s disanjem.", kaže pulmolog. Koji su razlozi porastu. "".Što učiniti? "", rekao je dr. Štefanac. "," zaključio je osječki pulmolog dr.sc.