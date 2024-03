Inati se, Slavonijo, ljepota nek' tvoja boli...

Tekst i foto: RK Osijek

“, opet se u subotu zaorilo u Športskoj dvorani Zrinjevac.upisali su još jednu pobjedu i proslavili na svoj način – na centru dvorane uz pjesmu i igrače iz mlađih klupskih kategorija. Trenerovaj je susret najavio kao utakmicu koja usmjerava ostatak sezone, a njegovi su rukometaši to ozbiljno shvatili. U sklopu 3. kola Paket24 Premijer lige-Lige za ostanaki tako, barem privremeno, skočili na sam vrh ligaške ljestvice.Dosta angažirano i raspoloženo su rukometaši Osijeka započeli susret. U režijipoveli su 4:1 i na samom startu uzeli inicijativu u svoje ruke. U 18. minuti uspjeli su stići i do plus četiri, no onda je uslijedilo nekoliko tehničkih pogrešaka koje su ih „koštale“ vodstva. S druge strane, igračiiskoristili su to i sa serijom 6:1 preokrenuli rezultat u svoju korist (10:11). Do kraja prvog dijela susreta uglavnom se igralo gol za gol, a na odmor se otišlo s minimalnom prednošću gostiju.Momčad KTC-a bolje je otvorila drugo poluvrijeme i ubrzo postavila 14:17 na semaforu. No, onda su zabljesnuli. Od 30. do 46. minute u redovima domaćina samo su se njih dvojica upisivala u strijelce. U tih 16 minuta Vašarević je postigao šest golova, a Čičak pet. Rezultat – 24:22 i prednost koju Osječani više. Osjetili su i gledatelji da se utakmica lomi, a pogotovo djeca iz rukometne akademije koja su ovacijama nagrađivala svaki pogodak domaćina. Gostujući sastav tu više nije imao šanse –Osijeka pretrčala ih je, a Vašarević i Čičak bili su nezaustavljivi te večeri. Konačan rezultat 33:30 postavio jeiz križevačkih redova.– rekao je Osijekov trener Frano Veraja. –Itekako raspoloženi u Verajinoj su momčadi bili već spomenuti. Vašarević je na koncu postigao 11 pogodaka, a Čičak je čak deset puta zatresao mrežu i dodao dvije asistencije.zabilježio je 4 gola i jednako toliko asistencija.– podijelio je Vašarević. –Uz ovih, Vašarević je stigao do okruglih sto ove sezone i skočio na prvo mjesto liste najboljih strijelaca Paket24 Premijer lige.– istaknuo je. -Uz nova uknjižena, Osječani su skočili u sam. Trenutno su drugoplasirani s 14 osvojenih bodova, jednako koliko ima i prvoplasirani Trogir. U sljedećem kolu Verajinu momčad očekuje teško gostovanje. U sklopu 4. kola će u nedjelju, 10. ožujka, odmjeriti snage s rukometašima Rudara.