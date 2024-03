Dubravkom Skvrce

Maratonci trče počasni krug

petak, 8. ožujka 2024.

Olja Đorđević

* Kostimi u komediji igraju ključnu ulogu u stvaranju atmosfere, karaktera i humorističnog efekta. Ova je k tomu vrlo osebujna. Jesu li ovako živopisni i konkretni likovi bili zamka ili prednost za kostimografa?

Za mene su Maratonci Dušana Kovačevića definitivno bili veliki izazov. Ne ukaže se često prilika stvarati tako osebujne likove u rasponu od 24 do 126 godina. Nešto što se na prvi dojam možda i činilo kao zamka, vrlo sam brzo pretvorila u prednost i beskrajno uživala.

Koliko je važna priprema u kostimima, a pri tom mislim na istraživanje, crtanje, brisanje, kidanje skica – u odnosu na završno „šivanje“?

Dobra i temeljita priprema ključna je u svakom poslu, pa tako i u procesu stvaranja kostima. To je „kamen temeljac“, kao što su bitne i ništa manje važne sve ostale faze da bi se došlo do onoga finalnoga, funkcionalnoga kostima na glumcu u službi same predstave.

Znam da je redateljičin plan velom tajne malo oviti sve oko predstave, no nešto nam ipak možete odati – glede koncepta kostimografskog. Jeste li nastojali ostati u kontekstu ili je baš sve pomaknuto, neobičan kostim na neobičnom liku? Usto ne upasti u stereotipe.

Ako govorimo o kontekstu vremena u kojem je napisan tekst Dušana Kovačevića, po kojem mi i radimo ovu predstavu, a to je 1972., u tom smislu je kostimografski koncept donekle inspiriran tim razdobljem. S druge strane, inspiraciju sam crpila i iz drugih vremenskih razdoblja prošloga stoljeća, ali i raznih drugih medija, kao što su neke suvremene serije, stripovi, tako da je sve vizualno u „pomaknutom kodu“.

Mnogi će predstavu doći pogledati s očekivanjima, zbog filma. Je li vam to bio pritisak ili ste svi u timu otpočetka „furali svoj film“?

Moram priznati da nisam nikada radila na projektu za kojim je bio ovako veliki interes i to puno prije premijere. Tomu zasigurno pridonosi činjenica da je kultni film prepoznat kod širih masa i da su očekivanja od predstave u tom smislu velika. Kad me redateljica Đorđević prošle godine nazvala i ponudila mi suradnju, prvi naputak koji je dala je bio taj da „zaboravim na film“, jer mi ovdje radimo nešto drugo. U tom smislu pritiska nema, jer kako ste i sami rekli „furamo svoj film“.

Poznavajući Kovačevićev komad i redateljicu Olju i njezin rad, glumci će sigurno biti doslovce stalno u pokretu pa ste i to morali riješiti.

Predstava je fizički zahtjevna, tako da sam se maksimalno trudila olakšati glumcima izborom materijala i krojeva, da pokret bude neometan.

Kostimi i scena moraju biti u harmoniji, kao što i cijela vizualnost predstave mora biti koherentna cjelina. Jeste li već radili s Ljubicom Petrović?

Kao što ste i sami istaknuli, kostimi i scena moraju biti u harmoniji. Dobra komunikacija i suradnja scenografa i kostimografa je nužna da bi se to i postiglo. Iako smo prvi put surađivale, mislim da smo kolegica Petrović i ja u tom uspjele i da ćemo u budućnosti imati prilike za nove suradnje.

Ni osječki ansambl, k tomu s redateljicom Đorđević na čelu, nije vam nepoznanica. Vraćate nam se pa to valjda znači da vam je ovdje ugodno.

Kada dođem u Osijek osjećam se kao kod kuće i neizmjerno sam sretna što mogu biti dijelom ovoga autorskoga tima koji je redateljica Đorđević okupila, kao i sjajnim ansamblom osječkoga HNK-a. Velika je povlastica raditi u teatru gdje imate na raspolaganju krojačnicu i cijeli tim sjajnih majstora svog zanata, kao i sektor maske koji radi izuzetan posao, te im ovim putem zahvaljujem na divnoj suradnji.

Što publika može očekivati, što nam smijete odati?

Ne bih previše odavala. Jedino što mogu poručiti svima koji dođu gledati naše Maratonce da se prepuste. Zasigurno će uživati kao i svi mi koji smo predano i s velikim užitkom stvarali protekla dva mjeseca.

Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK

