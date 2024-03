Prava je šteta

remijem

u džepu

najbolja partija Osijeka

Nikako da budemo baš sasvim zadovoljni. Ovako još vruće glave mislim da mogu biti realan i reći da smo odigrali jako dobru utakmicu, praktički smo sve kontrolirali, stvorili pregršt šansi baš kao i koji dan ranije protiv Lokomotive. Dinamo je u završnici uveo sve svoje napadačke adute iako nama nije bila ideja da se povučemo. Htio sam s Matkovićem i Ramonom imati i dalje pritisak na njihovu zadnju liniju, ali ispalo je ovako. Ne znam zašto je bilo osam minuta nadoknade, a nama je na kraju popustila koncentracija i nismo riješili situaciju pred svojim golom kako smo trebali iako smo imali loptu u svom posjedu. Htjeli smo kroz pas-igru nešto osmisliti, umjesto da to puno jednostavnije riješimo. Unatoč tomu, baš sam danas ponosan na svoju momčad, reagirala je fantastično i samo se nadam da ćemo takvi biti i dalje

Zoran Zekić

[Foto: Igor Miličić][3.3.2024. Opus Arena]

U Rijeku bez Miereza, a možda i još nekoga

Nevistića

Bukvića

I Ramon u dva navrata i Prekodravac i Matković su iz razrađenih akcija i ulazaka iz drugog plana dolazili u prigode, ali kada ne ide, onda ne ide. Izgleda da je to naša trenutna sudbina. Nekada se povučeš i nesvjesno, nekada i zbog kvalitete koju Dinamo svakako ima, pa nas uspije pritisnuti. Bilo je prostora da još pokoji puta izađemo opasno do njihovih vratiju, no promijenit će se i to na bolje, samo treba nastaviti raditi i vjerovati.

Rijeke na Rujevici

Mierez ima tri žuta kartona i njega sigurno nema. Jugovića sam zamijenio u poluvremenu zbog ozljede, Cokaju je razbijena arkada, Bukvić je također morao izaći… Dosta skupo nas je ovo koštalo, ali se nadam da će se svi oporaviti i biti nam na dispoziciji za nedjelju.

, gledajući iz naše perspektive, što je utakmica s Dinamom završila. Imali smo pobjedu kako bi se reklo „“, ali smo ipak primili gol duboko u sudačkoj nadoknadi vremena i završilo je remijem. Inače, ovo je vjerojatno bila iu drugom dijelu sezone, a igrači apsolutno zaslužuju čestitke i za iskazani stav i pristup, kao i za ono što su pokazali na terenu., izjavio je trenerDa je barem još jednom lopta završila u mreži vrlo zaposlenog, vjerojatno bismo se veselili pobjedi. Međutim, jedan pogodak raspoloženogna kraju je bio dovoljan (samo) za bod.Bijelo-plavima u idućem kolu slijedi gostovanje kod vodećegdje će zaigrati nekompletni.