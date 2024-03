subota, 9. ožujka 2024.

gOSbu

osvježenjem

Tihomir Krklec

Marko Domgjoni

reinterpretirati tradicionalnu slavonsko-baranjsku kuhinju

5 tanjura

neformalna izložba radova

Strast na stranu

Ana Petrović, Marin Meković, Antonija Magdić, Mario Skender Sob, Leo Pavlović, Mihaela Podboj i Vlatka Škoro

Kolektiv Golo oko

Aleksandra Živković i Josipa Stojanović

Turistička zajednica grada Osijeka, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, kao i Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Info:

EUR 45

091 606 7980

Sljedeća, u Osijeku donosi- novi format na gastro-wine-art event sceni. gOSba je rezultat želje zalokalne/nacionalne gastro event konstelacije. Atmosfera gOSbe je opuštajuća, a glazba lagano gibajuća.Nulto izdanje gOSbe kulinarski predvodi gastro duo koji čine– Masterchef, Hangry Taco, Secret Sunday Lover) & Trut – Hook & Cook festival, Hangry Taco).Afrika & Trut kreativno će, i to uu fine street maniri.* Goste očekuju i off the map vina iz Slavonije i Baranje u režiji poznate osječke ugostiteljice i (uskoro) sommelierke Dee Dumančić (Caffe bar Trica).Dodatna dimenzija gOSbe je imladih suvremenih umjetnika. Pod sugestivnim nazivom „“, izložba će bok uz bok postaviti akademske i street umjetnike iz Slavonije i Baranje. Cilj joj je približiti umjetnost potencijalnim konzumentima, tj., stvoriti novu publiku. Izlažu:Iza koncepta i organizacije stojikoji predvode(potonja ujedno i kustosica izložbe). Event će podržatiGalerija Waldinger [prostor ex Muzeja školjaka], Fakultetska 7 (Tvrđa), Osijeksubota, 9. ožujka u 20:005 tanjura + piće dobrodošlice =po osobiRezervacije (prethodna uplata obavezna):ili