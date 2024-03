Rukometnom klubu Osijek

Zahtjevna i psihološki teška utakmica je pred nama

Frano Veraja

Nakon odličnog ulaska u polusezonu i tri uvodne pobjede, sljedeći protivnik nam usmjerava ostatak sezone. Na Zrinjevac dolazi iskusna ekipa KTC-a puna odličnih individualaca koja je dobro vođena i uigrana. Svako iole opuštanje može nas dovesti u probleme. Činjenica je da smo u odličnoj formi koju treba pokazati i u ovom susretu. Svi smo spremni dati i zadnji atom snage da dva boda ostanu u Osijeku.

Kuštrima Ninaja

Fran Čurić

Noa Kovačević

KTC je jako iskusna ekipa, što se vidi i po trenutnom stanju na tablici

U napadu dosta igraju jedan na jedan, na što ćemo svakako morati pripaziti. Mi ćemo dati sve od sebe na Zrinjevcu, u našoj dvorani i na našem parketu. Atmosfera u momčadi je stvarno odlična, već tjednima dišemo kao jedno i mislim da bolje ne može. Vjerujem da ćemo to zajedništvo prenijeti i na parket te uzeti nova dva boda. U zadnje vrijeme bude sve više gledatelja na utakmici i nadam da ćemo u tom tonu nastaviti. Pozivam sve navijače u subotu u 18 sati na Zrinjevac i nadam se da se vidimo u što većem broju.

Tekst i foto: RK Osijek

Na samom početku druge polusezone naglasak je ustavljen na prva tri kola Paket24 Premijer lige-Lige za ostanak. Domaći susret protiv, gostovanje kodi naposljetkuna Zrinjevcu. Uspiju liizabranici doći do sve tri pobjede, lakše mogu disati. Za sada im ide po planu, no ostao je još jedan dvoboj - onaj posljednji u tom nizu. U, na Zrinjevac dolazi križevački KTC, a susret je na rasporedu odU drugi dio sezone rukometaši Osijeka startali su kao osmoplasirana momčad Lige za ostanak. Trenutno su na četvrtom mjestu s, bodom manje upravo od KTC-a koji u subotu dolazi u goste. Bit će to okršaj za vrh ligaške ljestvice, zasigurno jedan itekako zahtjevan dvoboj. Poznaju se ove momčadi već dugi niz godina, igrali su zajedno još u Prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever, a onda ih je put spojio i u Premijerki. Prošle godine odigrali su neriješeno u Osijeku, a KTC je slavio u Križevcima. Sada je to pak nešto drugačija priča – Osijek ima drugog trenera i sjajnu atmosferu u momčadi, a na valu optimizma iz prethodnih ogleda mogu pružiti još jednu sjajnu predstavu. S druge strane, igrači Dalibora Sokača trenutno su prvoplasirani, a u prethodna dva kola upisali su poraz u Trogiru i pobjedu protiv Moslavine.– istaknuo je Osijekov trener. –Strateg osječkih rukometaša i dalje ne može računati nakoji je ozlijedio rame u susretu s Metkovićem. Umjesto Ninaja na poziciji desnog krila vjerojatno će zaigratii mladi– podijelio je Čurić. -Dvoboj s KTC-om bit će kruna rukometnih predstava u subotu na Zrinjevcu. Već od 8:30 sati dvoranu će zauzeti rukometaši do 13 godina, a onda je u 14 sati na rasporedu druga momčad Osijeka u sklopu 2. HRL Istok. Podržimo sve naše rukometaše do novih pobjeda.