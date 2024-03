Grupa Podravka

713,8 milijuna eura

46,7 milijuna eura

sedam posto više

Prehrane

553,7 milijuna eura

Belupa

Farmaceutike

10,5 posto

160,2 milijuna eura

66,4 milijuna eura

17,3 milijuna eura

35,3 posto više

19,7 milijuna eura

47,2 milijuna eura

14,2 posto

30,8 posto

23,2 milijuna eura

1,7 posto

24 milijuna eura

Iznimno sam zadovoljna rezultatima koje smo ostvarili u 2023. godini jer smo i u Prehrani i u Belupu, koji čini farmaceutski segment našeg poslovanja, proveli brojne poslovne iskorake koji su pridonijeli dobrim poslovnim rezultatima u 2023. godini i čiji će učinci dodatno osnažiti potencijal za rast prodaje i profitabilnosti u ovoj godini. U okruženju u kojem smo i dalje bili suočeni s rastom troškova sirovina i povišenom inflacijom, održali smo snažan ritam lansiranja novih proizvoda, investiranja u tehnologiju i povećanje efikasnosti proizvodnje, ali i investiranja u povećanje plaća. Vjerujem da smo kroz seriju povećanja plaća koje je kulminiralo prošle godine uvođenjem novog sustava plaća razriješili većinu problema koji su godinama mučili naše radnike. Osobito sam zadovoljna poslom koji je obavljen u širenju poslovanja i povećanju profitabilnosti na inozemnim tržištima, točnije, tržištima zapadne i srednje Europe jer smo na taj način poboljšali profitabilnost u 2023. godini, ali, i što je još važnije, ojačali i proširili izvore rasta prodaje i profitabilnosti u ovoj i narednim godinama

Martina Dalić

intenzivno radilo

Europe, Njemačke i Austrije

Poljske, Češke i Mađarske

Ustrajnost u provođenju promjena povezanih s nastupom na inozemnim tržištima pridonijela je profitabilnosti u 2023. godini, ali i otvorila prostor za stabilno i profitabilno širenje prodaje naših brendova na tim tržištima. To znači da pune učinke ovih promjena na rast prodaje naših brendova očekujemo u ovoj godini, ali i u još većoj mjeri u sljedećim godinama. U tim je promjenama bilo osobito važno sveobuhvatno redefiniranje naših cjenovnih politika i odnosa s kupcima na načelu da se naši brendovi na bogatijim tržištima, tržištima veće kupovne moći, moraju prodavati po cijenama koje su usporedive ili veće od onih na domaćem tržištu

izmjenama u sustavu plaća i nagrađivanja zaposlenika

pravedniji i moderniji

Iznimno sam ponosna da smo proveli ovako opsežan i kompleksan projekt koji je našim radnicima donio brojne koristi, a Podravku svrstao u red kompanija koje primjenjuju moderan i fleksibilan sustav vrednovanja rada. U 2023. godini radnicima Podravke i Belupa plaće su povećavane dva puta, odnosno pet puta u posljednje dvije i pol godine. Kao rezultat većeg ulaganja u materijalna prava radnika i uvođenja novog sustava plaća, prosječna neto plaća radnika Podravke za prosinac 2023. bila je prosječno oko 19 posto veća nego za prosinac 2022. te gotovo 52 posto veća nego za prosinac 2020. Na ovaj smo način uspjeli održati rast plaća većim od inflacije, ali, vjerujem, ispraviti i brojne nepravde u odnosima plaća koje su radnike Podravke mučile godinama

69 milijuna eura

150 milijuna eura

163 eura

Sva ova ostvarenja ne bi bila moguća bez jasno definiranih ciljeva, pristajanja cijelog kolektiva uz te ciljeve te upornog zajedničkog rada i zalaganja svih radnika Podravke na njihovom provođenju. Stoga zahvaljujem svakom radniku na doprinosu u ostvarenju rezultata, a hvala i svim našim vjernim potrošačima koji prepoznaju vrijednost i kvalitetu naših brendova

Tekst i foto: PR

u 2023. ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od, što je, odnosnou odnosu na godinu prije. Rast prihoda zabilježen je u oba segmenta u kojima Grupa posluje. Prihodi u segmentuporasli su šest posto i doseglidok su prihodi, koji čini segment, poraslii dosegliNeto dobit Grupe Podravka iznosila je. Riječ je o rastu od, što iznosiu usporedbi s 2022. Dobit Grupe pod utjecajem je poreznih olakšica ostvarenih temeljem Zakona o poticanju ulaganja u iznosu od. Kada isključimo učinke porezne olakšice, neto dobit Grupe iz poslovanja (normalizirana neto dobit) iznosila jei viša je zau odnosu na normaliziranu neto dobit ostvarenu u 2022. Pritom je normalizirana neto dobit Farmaceutike, odnosno Belupa, porasla zai iznosila, dok je kod Prehrane zabilježen rast od, što je ukupno“, poručila je, predsjednica Uprave Podravke.Naime, prošla godina bila je godina u kojoj se u segmentu Prehranena provođenju ciljeva strategije razvoja koji su povezani sa širenjem poslovanja na fokus tržištima, odnosno tržištima srednje. Sukladno tome, na tržištimaukinuta je prodaja dijela asortimana s nezadovoljavajućom profitabilnosti, redefinirani su odnosi s brojnim kupcima na način da je cjenovna politika usklađena s cjenovnom politikom u Hrvatskoj i zapadnoj Europi. Na tržištu Njemačke napušten je dosadašnji model distribucije proizvoda na način da je Podravka sama preuzela prodaju i distribuciju prema velikim trgovačkim lancima i to bez posredovanja distributera, dok su za ostale kupce ugovoreni novi, efikasniji distributeri. Na tržištu Austrije promijenjen je distributer i započeta suradnja s Atlantic Grupom čija distributivna organizacija pokriva sve kupce u Austriji. Istovremeno, Podravka je otpočela distribuciju brendova Atlantic Grupe u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se maksimizirala sinergija dviju kompanija u izvozu hrvatskih brendova.Belupo je u segmentu Farmaceutike implementirao niz aktivnosti usmjerenih na moderniziranje i širenje proizvodnog portfelja te rast efikasnosti prodaje na tržištu Hrvatske, isto kao i na tržištima srednje i jugoistočne Europe.“, istaknula je Dalić.Prošla je godina u Podravki obilježena i povijesnim. Naime, za sve radnike Podravke i Belupa 1. prosinca 2023. uveden jesustav plaća koji je zamijenio dugogodišnji tarifni sustav. Na taj način ispravljene su brojne nelogičnosti u vrednovanju radnih mjesta te su se otvorile jasnije mogućnosti napredovanja.“, dodala je Dalić.Grupa Podravka i u 2023. je nastavila sa snažim investicijama te su one lani dosegle vrijednost od, što je rast od gotovo 31 posto u odnosu na godinu prije. Od 2021., kada je započeo aktualni investicijski ciklus, uloženo je gotovou modernizaciju, uvođenje novih tehnologija i digitalizaciju, podizanje efikasnosti i energetske učinkovitosti te daljnje unapređenje uvjeta rada. Krajem prošle godine dovršena je i početkom siječnja 2024. u pogon puštena nova Tvornica tjestenine što je, nakon 17 godina, prva novoizgrađena tvornica u segmentu Prehrane. Sve navedene investicije u protekle dvije godine Podravka je financirala iz vlastitih sredstava, bez zaduživanja, što se ogleda i u padu omjera neto duga i EBITDA na 0,2 čime se dodatno potvrđuje snaga i stabilnost poslovanja.U prošloj godini usvojene su i dvije ključne strategije koje su integrirane s Poslovnom strategijom i koje su, također, važne za uspješno ostvarivanje planova daljnjeg razvoja i uspješnog poslovanja. Strategija održivog poslovanja Grupe Podravka do 2030. kao glavna područja djelovanja definira čist okoliš, zdravu prehranu, brigu o zaposlenicima i zajednici te odgovorno korporativno upravljanje, a njezin je važan dio i nova Nutritivna strategija za razdoblje do 2027. Njome Podravka potvrđuje usmjerenost na zdravu, uravnoteženu te održivu prehranu kroz razvoj novih i inoviranih proizvoda.Rezultat svega navedenoga očituje se u rekordnoj vrijednosti Podravkine dionice ostvarenoj u prošloj godini. Zadnja cijena u 2023. godini iznosila ječime je njezina vrijednost bila 93,7 posto viša nego zadnja ostvarena vrijednost u 2022. Tržišna vrijednost kompanije tada je dosegla čak 1.143,6 milijuna eura.“, zaključila je Dalić.