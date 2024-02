Hitnu helikoptersku medicinsku službu

U Osijek će uskoro imati uspostavljenukoja će pokrivati. Uz Osijek, gradovi koji će također imati letove hitne helikopterske medicine suRiječ je o projektu čiji je rok za provođenjena području, istaknula je ravnateljica zavoda za hitnu medicinu u Osijeku,i dodala kako će usluge helikopterske hitne medicinske službe biti operativnesve dane u tjednu u bazama Split i Rijeka, a u razdoblju dnevne vidljivosti svakim danom u bazama Osijek i Zagreb.Operativni tim u helikopteru sastojat će se odkoji su prošliza spašavanje helikopterom. Proces spašavanja počinje tako što će se helikopter s bazom napodizati na zahtjev prijavno dojavne jedinice za područjei zatim uputiti na mjesto nesreće, tamo će sete prevesti do operativne površine za slijetanje i uzlijetanje koja će se nalaziti južno od bolnice kod parkirališta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Slijetanjem Hitne helikopterske medicinske službe pacijenta će preuzeti tim hitne pomoći i prevesti do hitnog prijema u KBC-u Osijek.Voditelj Službe za tehničke poslove Kliničkog bolničkog centra Osijek,pojasnio je s tehničke strane proces prijevoza Hitne helikopterske medicinske službe. Kaže kako će Helikopter dolaziti s. Kod površine s, odnosno markera, spustit će se na visinu od metar do metar i pol i lebdjet će do površine za slijetanje, veličine 6 x 6 metara. Vozilo Hitne medicinske pomoći dolazit će do ceste i kolicima će ekipa dolaziti do helikoptera. Postavljena je i vjetrulja. Radi se o privremenoj površini, do izgradnje novog KBC-a, kada će se na toj lokaciji i certificirati helidrom. Ovo je operativna površina, za nju nije trebala građevinska dozvola, dodaje Güttler i kaže kako su u njezinu izgradnju uložena minimalna sredstva.Kako bi sve bilo napravljeno kako treba nekoliko je puta održan sastanak s predstavnicimakoji su dali naputke kako to treba izgledati te se gledalo se da se uništi što manje zelenila i sruši što manje drveća zbog čega je lokacija južno od bolnice najprihvatljivija.Rad helikoptera hitne medicinske službe u Osijeku planiran je za, otkriva Sabo, a Güttler je rekao kako je lokacija za slijetanje i uzlijetanje helikopteradok se ne izgradi novi Klinički bolnički centar u Gackoj ulici gdje će biti posebno predviđeni prostor za rad Hitne helikopterske medicinske službe.