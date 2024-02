Državni inspektorat

slane grickalice na bazi škroba: Lala Fish Crackers- Sweet Chili 100g

Lala Fish Crackers- Classic

izvijestio je o novom opozivu proizvoda –s rokom trajanja/najbolje upotrijebiti do: 16.11.2024 i 06.09.2024, barkod 800449556443 i100g s rokom trajanja/najbolje upotrijebiti do: 06.09.2024., barkod 4800449555514, zbog nesukladnog označavanja i korištenja bojila E110 u navedenim proizvodima.: Newton Food Products, 84 Ramon Delfin Street, Valenzuela Cit, Filipini: Fresh Tropical Srl By Jawad, Alberto da Giussano 22, Corbetta, 2001, Italija: FIL-AVSO AIR TECH d.o.o., Vukovarska ulica 11, Čakovec, Hrvatska.Zbog zaštite potrošača mole se kupci da navedene proizvode Lala Fish Crackers- Sweet Chilli, 100g te Lala Fish Crackers- Classic, 100g sa navedenim rokom ne konzumiraju te da proizvodu skladište Kabayan Asian Store-a, Buzovečka ul. 71, 40000 Čakovec kako bi dobili