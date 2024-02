Porazom od Lokomotive

Sigurno jako težak dan i za navijače i za Klub, za mene kao trenera i za naše igrače. Bili smo uvjereni da ćemo proći i nastaviti tu borbu za trofej sve do kraja, ali nismo uspjeli. Dobili smo opet gol iz prekida, na način koji se ne smije ponavljati, ali smo zaspali u toj situaciji i bili kažnjeni. Nakon toga smo imali četiri čista zicera i neiskorišteni jedanaesterac. Da smo uspjeli zabiti barem jednom iz takvih šansi, vjerujem da bismo do isteka 90. minute preokrenuli rezultat, a ne samo dočekali produžetke. No, nije išlo i izgubili smo. Teško mi je nešto sada i pričati, svjestan da atmosfera oko nas sljedećih dana neće biti bajna, ali bio sam na sve spreman kada sam dolazio, iako nisam očekivao da će biti baš ovako. No, ne želim sada upasti u nekakav defetizam, nije mi prvi puta da ovo proživljavam kao trener. Osjećam veliku odgovornosti za ono u čemu nismo uspjeli, ali i u smislu da izvedem momčad na pravi put, da imamo što bolje rezultate i što bolju igru do kraja sezone. Nova je utakmica već za četiri dana i svakako se nadam boljem ishodu

Nažalost, Šubarić se razbranio baš protiv Osijeka

Nismo čak ni imali toliko problema tijekom sezone iz prekida do ove posljednje dvije utakmice. To je stvar odgovornosti, ponekad i karaktera, ako netko misli da će netko drugi spasiti stvar umjesto njega. Mi smo, eto, imali bolje prilike u takvim situacijama, pa nismo uspjeli zabiti. Svaka čast njihovom vrataru koji jako dugo nije branio i onda pruži ovakvu partiju, tako da mu na tomu čestitam. Nažalost, bilo je to baš protiv nas.

Eliminacija je težak udarac za nas u svakom smislu, ali opet imat ćemo dovoljno izazova ispred sebe. Naravno da je Kup sada prošlost, no nadam da ćemo se vratiti u nekakvu pozitivu i učiniti sve da budemo što bolji u nastavku prvenstva. Dolazi nam Dinamo koji se opet zahuktao, najteži je mogući protivnik u ovom trenutku, ali se na muci poznaju junaci. Bilo bi najgore da se sada svi gledamo poprijeko. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu u nedjelju i da će sve završiti u nekoj pozitivi

Tekst i foto: NK Osijek

1:0 u Kranjčevićevoj ulicijeu Kupu Hrvatske. Domaćinu je bila dovoljna praktičkiiz koje je naš bivši prvotimacsvladaoda dođe pobjede dok suu drugom poluvremenu stvorili puno šansi, posebno nakon isključenjau 61. minuti. Imali smo igrača više na terenu, stvarali prigodu za prigodom, međutim, sjajnina vratimabio je apsolutni junak ove utakmice. Zaustavio je u dva navrata, zatim, obranio kazneni udaraci onaj zicerna kraju sudačke nadoknade vremena…, izjavio je Zoran Zekić.Primili su Bijelo-plavi sličan pogodak kao i nekoliko dana ranije u prvenstvenom dvoboju s istim protivnikom koji je na vratima imao nesavladivog Slavonca iz Vinkovaca.Sada nam do kraja sezone ostaje još samona jednom kolosijeku, u borbi za prvenstvene bodove, a već u nedjelju na Opus Arenu stiže aktualni prvak., zaključio je osječki kormilar.