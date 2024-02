Osječko Gradsko vijeće

Moramo se vratiti četvrt stoljeća unatrag, kada je 2001. sve krenulo. Godine 2002. je raspisan natječaj, a 2003. izabran najpovoljniji ponuđač. Godine 2009. je raskinut ugovor i od onda traju sudski sporovi, koji su trajali za vrijeme svih gradonačelnika. I gospodin Đapić, i gospodin Bubalo su dizali kaznene prijave protiv određenih ljudi, no one nisu rezultirale nikakvim kaznenim progonom, i nama je došla presuda Visokog trgovačkog suda u Zagrebu u prosincu 2023. godine. Govorim ne samo o Gradu Osijeku nego i Vukovaru, Županji, Vinkovcima i Belom Manastiru, gdje moramo platiti nešto što je bilo prije više od 20 godina, odnosno devet milijuna eura, sukladno tadašnjem broju stanovnika pojedinih gradova. Na Grad Osijek od toga otpada 43 posto, što je oko 3,9 milijuna eura

Niti ja kao gradonačelnik, niti ova gradska uprava, niti ovo Gradsko vijeće nemamo veze s ovim događajima, ali, nažalost, moramo to platiti. Pametnim vođenjem financija ove tri godine i povlačenjem sredstava iz fondova EU, gdje smo prema podacima Ministarstva financija najbolji u državi, uspjeli smo ostvariti određeni proračunski suficit iz kojeg ćemo ujedno i platiti ovu presudu

Nije bilo potrebe za jedan takav nakaradni ugovor. Istaknut ću samo jedan detalj gdje je koncesionar, tada je to bio Strabag, a koji su osmislile glave iz ovoga grada 2001. godine, u slučaju da se ne namiri najmanje 50 000 tona otpada, na primjer, ako skupi 40 000 a ne 50 000, da onda grad Osijek mora platiti penale. Ni jedan gradonačelnik da je pristao na rezultat ovog ugovora, ne bi to preživio

održalo je u utorak, 27. veljače 2024.,na kojoj je 26 vijećnica i vijećnika razmatralo 22 točke dnevnoga reda.Najvažnija točka odnosila se na Prijedlog Rješenja o zaključenju Izvansudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Osijeka i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Republika Austrija, Strabag AG, Republika Austrija i Z.I.P.O.S. d.o.o. Zagreb. Grad Osijek prihvatio je nagodbeni prijedlog tužitelja Saubermacher Dienstleistungs AG i Strabag AG te se obvezuje isplatiti iznos od, najkasnije do 30. studenoga 2024. godine.Gradonačelnikrekao je da je tou povijesti Grada Osijeka, ali da ju građani Osijeka– izvijestio je gradonačelnik.– dodao je gradonačelnik Radić te pojasnio kako je nagodbom izbjegnuta ovrha te su smanjeni troškovi postupka.Naglasio je kako Grad nastavlja sa svimte da, unatoč, neće rasti cijena niti jedne komunlne usluge u gradu Osijeku niti će Grad mijenjati stopu poreza na dohodak, odnosno smanjivati plaće građanima.O presudi, ali i štetnosti koncesijskog ugovora koji je i doveo do spora, govorio je i gradski vijećnik i bivši gradonačelnik. Podsjetio je i da je svojevremeno podizaoprotiv sudionika ovog, po njemu, za Grad Osijek izrazito nepovoljnog ugovora.– kazao je Đapić.Na sjednici su usvojena izvješća o radu Gradonačelnika i Gradskoga vijeća Grada Osijeka za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 31. prosinca 2023. Također su usvojena izvješća oza područje Grada Osijeka za 2023. te o provedbiRepublike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine za 2023.Predstavljajući izvješće o radu, gradonačelnik je podsjetio kako je na 19. sjednici, održanoj u studenom prošle godine, utvrđen gradski proračun u iznosu od, a njime se, istaknuo je, osiguravate daljnjiDodao je kako Osijek jedini od velikih gradovaukidanje prireza povećanjem porezne stope na dohodak, čime su stvoreni preduvjeti za rast plaća građanima od 1. siječnja ove godine.Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o VIII. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju, kao i prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027.Usvojen je i Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o suradnji u programusa Osječko-baranjskom županijom i općinamaPitanja i inicijative vijećnika odnosila su se, između ostalog, na prometnu regulaciju u gradu, glavnu osječku tržnicu, pravilnik o prilagodbi ugostiteljskih terasa, izdavanje građevinskih dozvola, reviziju GPP-ovih umirovljeničkih mjesečnih prijevoznih karata, poslovanje tvrtke Dimnjak, promet u Savskoj ulici, obnovu igrališta u Ulici Vladka Mačeka u Tenji, radove u Ulici Petra Zrinskog u Višnjevcu, postavljanje biste za djecu poginulu u ratu, postavljanje pješačkog prijelaza i izgradnju nogostupa na Gornjodravskoj obali, te na uskrsnice umirovljenicima.