77. rođendan

pobjeda

kolektivnu čestitku

27. veljače

77. rođendan

ljubav i emociju

Na vjernost se sve drugo nadograđuje

ne odustaju

put do polufinala

najljepši poklon

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Najljepša čestitka zadanas bi svakako bilanaše momčadi i plasman u polufinale Kupa.Ovaj puta imamocijeloj bijelo-plavoj nogometnoj obitelji. Naš NK Osijek danas,, slavi svoji neka je sretan svima koji osjećajuprema slavljeniku i svemu što ga oduvijek čini najpopularnijim sportskim kolektivom na ovim prostorima. Rezultati svakoga u sportu neupitno definiraju i bitno utječu na navijačko raspoloženje, no nisu samo trofeji i uspjesi ono što će nas zauvijek vezati uz voljeni klub i zbog čega ta odanost nikada ne može i neće splasnuti. To nije prolazno, pa makar smo svi itekako željni nečega što još nismo dosegnuli - to nas iščekivanje neće nikada odmaknuti od onoga što bezuvjetno volimo.Sezone dolaze i prolaze, mijenjaju se igrači i treneri, sve je uostalom podložno određenim promjenama samo je kod pravih navijača neupitna konstanta. Vjernost je kategorija na koju se sve drugo nadograđuje i koja u sebi nosi ono najvažnije, iskonsku pripadnost svome Osijeku. Stoga oni koji nikadazaslužuju respekt i poštovanje. I zbog njih se svi moramo potruditi da bismo svakoga dana bili bolji i uspješniji. To nam uostalom treba biti zajednički cilj. I da se na kraju još nakratko vratimo rođendanu. Želimo ga proslaviti baš s navijačima. Danas u Zagrebu, na stadionu u Kranjčevićevoj, gdje ćemo tražitiKupa Hrvatske. To bi nam svima bio i, baš zato na kraju možemo još samo poručiti - sretno i naprijed naši Bijelo-plavi!