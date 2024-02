Frano Veraja

utakmicu sezone

Ribole

ne predaje olako

Priliku dobili i mlađi igrači

Domagoj Nedić

Noe Kovačevića, Marka Maganića i Brune Vukovića

Mislim da smo u ovu utakmicu ušli s određenom dozom nervoze jer smo znali da igramo protiv mlade momčadi koja se nalazi na posljednjem mjestu lige i kod koje će svi tražiti bodove

Domagoj Nedić

Na kraju mislim da nam je ta nervoza samo pomogla da otvorimo bez ikakvog opuštanja i da ishod nikad ne dovedemo u pitanje. Znali smo da sastav iz Kaštela neće moći pratiti naš tempo cijelu utakmicu, pa smo u drugom poluvremenu definitivno riješili pitanje pobjednika. Na kraju su eto svoje minute dobili i mlađi članovi, što mi je jako drago. Stvarno zadnjih par tjedana dišemo kao jedno i vjerujem kako svi doista uživamo u rukometu u Osijeku. Takvo zajedništvo će nam sigurno trebati već ovaj vikend kada igramo protiv iskusnog i čvrstog KTC-a koji je trenutno vodeći. No, vjerujem da ako pristup bude kao u zadnje tri utakmice, da nećemo dopustiti da bodovi odu sa Zrinjevca.



Okršaj za sam vrh tablice

Karlo Vašarević i Fran Čurić

Domagoj Nedić

Roko Purić

KTC-a

Tekst i foto: RK Osijek

Trenerovaj je susret najavio kao, a njegovi su rukometaši to itekako ozbiljno shvatili. Premda su momčadiz Kaštela mnogi već otpisali, Verajini su igrači na to gostovanje otišli bez podcjenjivanja i uz dosta opreza. Takav se pristup na koncu i isplatio budući da su uvjerljivo slavili s 39:23.Pokazali su Kaštelani u prošlom kolu protiv Moslavine da su mlada momčad željna dokazivanja koja se. Bili su ravnopravni veći dio susreta u Kutini, a onda su domaćini prelomili u svoju korist. Imajući to na umu, Osječani su bez prevelikih najava i obećanja otputovali prema Kaštelu, svjesni da je ovo utakmica bez prava na popravak i kao takvi pružili još jednu sjajnu predstavu. Izjednačeno je bilo samo na početku susreta, do sedme minute kada je na semaforu stajalo 3:3. Onda su Verajini izabranici preuzeli stvar u svoje ruke. Već su se u prvom poluvremenu odvojili na plus četiri, a na odmor su konkretno otišli rezultatom 17:13.U nastavku je uslijedila prava rapsodija Osječana.u 39. minuti je započeo, a njegovi su se suigrači samo redali na listi strijelaca. Napravili su seriju 5:0 i odvojili se na nedostižnih plus deset (27:17). Trener Veraja u drugom je dijelu ponovno dao priliku i mladim igračima koji se sada već sustavno čeliče sa seniorima.Zaigrali su tako svi iz zapisnika, a velika se većina njih i upisala u strijelce. Upravo su te mlade nade zabljesnule u posljednjih pet minuta. U režijinapravili su seriju 6:2 i potvrdili veliku pobjedu osječkog sastava na gostujućem parketu.– iskreno je rekao, novo ime u osječkim redovima. –Već smo spomenuli kako su Osječani bili dosta raspoloženi u Kašteli, a kao najbolji strijelci istaknuli su sesa šest pogodaka.bio je stopostotan s pet šuteva, as četiri šuta i dva izborena sedmerca.Na koncu, rukometaši Osijeka upisali su treću uzastopnu pobjedu ove polusezone i tako na najbolji mogući način završili veljaču. Uzme li se u obzir da je ova pobjeda na gostujućem parketu, u bijelo-plavim redovima mogu biti itekako zadovoljni odrađenim. Trenutno drže četvrto mjesto ligaške ljestvice s 12 osvojenih bodova, samo jednim manje od vodećeg. Upravo KTC ovu subotu stiže na Zrinjevac, pa će gledatelji imati priliku gledati okršaj za sam vrh tablice.