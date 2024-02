Cottbusu

Svjetska gimnastička kupa

Aurel Benović

osmi u finalu

nije ponovio

nije ostvario

Nisam baš zadovoljan kako sam odradio vježbu. Nažalost cijela ta energija, atmosfera natjecanja i ta silna želja koju sam imao da napravim neki ozbiljan rezultat, sve to skupa me malo pojelo i nažalost završio sam na osmom mjestu, kao posljednji u finalu. Pozitivno je to što sam ušao u finale i što sam već dobio neke bodove za odlazak na Olimpijske igre i što sam i dalje u borbi za odlazak u Pariz. Za sada sam na petom mjestu, a prva dva gimnastičara kada se budu zbrojili bodovi na kraju sa sva četiri turnira Svjetska kupa idu na Olimpijske igre, imam velike šanse. Ta energija olimpijskih igara i ta želja da odem tamo me nosi. Neću odustati nego ću se boriti do samog kraja zato što sam svjestan i znam da se mogu boriti sa svima i ako odradim svoju vježbu prosječnu vježbu da im mogu konkurirati, i da mogu biti bolji od njih. Danas sam išao nešto težu vježbu s početnom ocjenom 6.3, možda me koštala i ta želja da odradim tu tešku vježbu. Okrećem se Svjetskom kupu u Bakuu gdje se nadam ulasku u finale, sada imam sljedećih desetak dana da utreniram i popravim neke elemente i greškice što sam ih napravio sada i da se pokušam psihički smiriti i ustabiliti da bi dalje mogao odrađivati natjecanja kako treba.

Harry Hepworth

Artem Dolgopyat

Sunghyun Ryu

nisu izgubljene

Tekst i foto: HGS

, na drugom od četirikoji se boduju u kvalifikacijama za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu,završio jena parteru. Za razliku od nastupa u kvalifikacijama u četvrtak, hrvatski gimnastičar danas nažalosttakvu izvedbu. Od početka vježbe bilo je nesigurnosti, u dijagonalama koje su slijedile dogodile su se i veće pogreške, ocjena sudaca bila je očekivano niska – 11.433.Iako Benovićpriželjkivani rezultat, osvojio je novih 16 bodova u borbi za Olimpijske igre.Pobjedu na parteru odnio jes ocjenom 14.900. Britanac je dobio 34 tisućinke veću ocjenu nego prvi favorit, aktualni svjetski prvak i olimpijski pobjednik iz Tokyja, Izraelac. Prvoplasirani i drugoplasirani iz Cottbusa, Hepworth i Dolgopyat, već ranije su osigurali nastup na Olimpijskim igrama i ne računaju se u kvalifikacijama za Pariz putem četiri Svjetska kupa.Trećeplasirani danas bio je. Južnokorejac je tako nakon Kaira i Cottbus napustio s maksimalnih 30 bodova te je gotovo siguran za olimpijsku smotru. U poretku partera vodit će se velika borba za drugo mjesto koje također osigurava nastup u Francuskoj. Nekoliko je gimnastičara unutar samo 15 bodova, među njima i Aurel Benović. Za Osječanina Igre još, no na preostala dva Svjetska kupa, u Bakuu u ožujku te u Dohi u travnju, mora biti na najvišoj razini.