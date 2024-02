Rukometaši Osijeka

Tekst i foto: RK Osijek

Prvu prepreku uspješno su preskočili, ali sada slijedi još jedna – i to ona gostujuća.putuju zagdje će u sklopuodmjeriti snage s tamošnjom. Utakmica je na rasporedu u nedjelju odvlada u svlačionici Osijeka koja, na krilima sjajnih predstava protiv, očekuje prvo gostovanje ove polusezone. Put ih vodi u Kaštele kod posljednjeplasirane momčadi lige, no momčadi koju svakako ne smiju podcijeniti. Istina, rukometaši Ribole imaju tekiz susreta na samom startu sezone, ali imaju mladu ekipu željnu dokazivanja. Pokazali su to u prošlom kolu u Kutini gdje su u nekim trenucima i vodili, ali Moslavina je na kraju uspješno slomila njihov otpor i slavila. Kaštelani u ovom susretu planiraju ponoviti dobru igru i pokušati doći do prvih bodova u Ligi za ostanak, no nešto će se definitivno pitati i Osječane. Izabranici trenerasjajno su otvorili drugu polusezonu, a eventualnom pobjedom u Kaštelama sastav bi dodatno dobio na samopouzdanju tijekom ovih važnih ogleda.– najavio je odmah Veraja. –Osijekov strateg neće moći računati na kompletan sastav budući da se protiv Metkovića ozlijedio. No, dobra je vijest da su svi novi igrači registrirani.– istaknuo je Dominik Liščić koji igra na lijevom krilu. –Rukometaši Osijeka trenutno drže četvrto mjesto ligaške ljestvice s, a za vodećom Dubravom zaostaju tek dva. U fazi su natjecanja gdje je svaki bod izuzetno bitan, pa bi eventualna pobjeda na gostovanju Verajinom sastavu dala dodatna krila.