Svjetskom gimnastičkom kupu u Cottbusu

Olimpijske igre

Aurel Benović, Ana Đerek i Tina Zelčić

visokoj razini

Aurel Benović

tehnički kvalitetni

18. mjestu

Odradio sam svoja dva skoka odlično, mogu reći da sam zadovoljan i u ovoj teškoj konkurenciji zauzeo sam nažalost 18. mjesto, nisam uspio ući u finale. Definitivno moram pojačati početne ocjene svojih skokova da bi mogao konkurirati najboljima.

Artem Dolgopyat

Pojačat ću svoju početnu ocjenu vježbe za dvije desetinke, startna ocjena bit će 6.3 i nadam se uz malo sportske sreće da ću se uspjeti domoći medalje i da ću uspjeti skupiti još neke značajne bodove za odlazak na Olimpijske igre.

Tina Zelčić

„čista“ i tehnički kvalitetna

otežava

Prezadovoljna sam, odradila sam vježbu bez ijedne veće pogreške i završila sam 12. od 73 natjecateljice na gredi, što je super rezultat, i ocjena 12.866, što je možda jedna od mojih najvećih ocjena u karijeri. Sretna sam, prvi bodovi za Olimpijske igre su u džepu. Sad se treba vratiti u Zagreb i spremati se i pripremati za ostala natjecanja koja nas čekaju.

Ana Đerek

32. mjesto

Danas definitivno nije bio moj dan ni na jednoj ni na drugoj spravi, ali je sve to gimnastika i nije to ništa čudno ni neobično, jednostavno takav je sport. Danas se dogodila greška i na parteru u zadnjoj dijagonali i na gredi na prvom elementu. Što je tu je, okrećem se dalje novim pripremama i idućim natjecanjima. Sve je ovo dio sporta, idemo dalje.

Tekst i foto: HGS

Završen je drugi dan kvalifikacija na. Ovo je drugi od četiri turnira koji se boduju u kvalifikacijama zau Parizu. U Lausitz Areni jučer su se za finala od hrvatskih predstavnika borili. Neki od nastupa bili su na, no u jakoj konkurenciji to ipak nije bilo dovoljno za finale.je uz parter sve bolji i u svojoj drugoj disciplini – preskoku. Skokovi su, no za uključivanje u borbu s najboljima u budućnosti je potrebno „pojačati“ težinu tih skokova. Nakon dva preskoka zaradio je prosječnu ocjenu 14.133 i završio na, tri desetinke nedostajale su mu do finala.23-godišnji član GD Osijek-Žito sutra nastupa u finalu na parteru. Favorit za pobjedu je aktualni svjetski prvak i olimpijski pobjednik. Izraelac se u kvalifikacijama odvojio od konkurencije, iza njega svi ostali „ugurali“ su se unutar dvije i pol desetinke. Izjednačenost u kvalifikacijama jamči neizvjesno i zanimljivo finale. Benović s optimizmom i dobro raspoložen ulazi u borbu za medalje. Finale je na rasporedu danas od 14 sati, hrvatski gimnastičar nastupa peti.imala je na gredi isti problem kao i Aurel Benović na preskoku. Vježba je bila, no niska početna ocjenajoj borbu za ulazak u finale.vraća se natjecanjima nakon 18 mjeseci pauze zbog ozljede. U kvalifikacijama 25-godišnja Splićanka na gredi je zauzelas ocjenom 12.033. Na parteru Đerek je završila 50.