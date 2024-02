Opus Arena

prva nogometa utakmica play-offa

Hrvatske i Norveške

Obavijest za gledatelje

Informacije o prometu na dan utakmice

Zabranjeni preleti u zoni stadiona

Fer, korektno i sportsko navijanje

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Igor Miličić/Arhiv031

Na stadionudanas će se u 18 sati odigratiza plasman u A Ligu nacija između ženskih reprezentacijaUlazi u stadion bit će otvoreni od 17 sati. Na snazi će biti posebna sigurnosna procedura te posebna regulacija prometa na prilazima stadionu. Pozivaju se posjetitelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta.U užoj zoni stadiona Opus Arene, u ulici Antuna Kanižlića, i to na dionici od kružnog toka do ulaza u parkiralište stadiona Opus Arena, bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjeno prometovanje motornih vozila, osim vozila s dozvolom.Pozivamo navijače da na utakmicu u neposrednu zonu stadiona dođu pješice ili javnim gradskim prijevozom. Na parkirališnim prostorima u užoj zoni stadiona Opus Arena bit će zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta, osim za akreditirana vozila.Na dan utakmice zabranjeni su letovi svih letjelica i dronova, oko i iznad stadiona.Molimo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih za Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o javnom redu i miru, osobito vezano za neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.