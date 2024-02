prvi dan kvalifikacija

Svjetskom gimnastičkom kupu u Cottbusu

Aurel Benović

66 gimnastičara

Filip Ude, Sara Šulekić i Tijana Korent

Aurel Benović

vrlo dobru vježbu

14.433 preuzeo vodstvo

Artem Dolgopyat

Yahor Sharamkou

Sunghyun Ryu

Milan Hosseini

Mogu reći da sam prezadovoljan kako sam odradio svoju vježbu, ocjena je bila vrlo visoka, dobio sam 14.433 i u ovoj izrazito teškoj konkurenciji sam uspio ući u finale. Nadam se da ću tamo ponoviti tako dobru vježbu i da ću biti u borbi za medalju. Naravno, presretan sam i zbog razloga što sam ponovno u borbi za Olimpijske igre.

Nadam se da ću najbolje moguće odraditi svoja dva skoka te da ću također biti u borbi za finale.

Filip Ude

nije uspio

Nažalost nisam uspio ponoviti vježbu iz Kaira iz kvalifikacija. Skliznula mi je malo ruka tek toliko da me izbacilo s konja, razočaran sam, tužan sam, jer mi se dogodila greška koja mi se dogodi jednom u sto puta, i evo baš sad. Ništa, idemo dalje.

Sara Šulekić

Tijana Korent

Na kraju sam završila petnaesta, što znači da ću ponovno dobiti neke bodove za rang ljestvicu u kvalifikacijama za Olimpijske igre. Zadovoljna sam odrađenim skokovima, bilo je malo bolje nego u Egiptu, znam da mogu još bolje. Ne mogu reći da sam nezadovoljna, stvarno je konkurencija iznimno jaka i u toj konkurenciji biti petnaesta, mogu reći da sam ponosna i sretna.

Program:

Tekst i foto: HGS

Nakon sedam sati natjecanja završen jenana parteru u konkurenciji čakzavršio je peti i plasirao se u finale. Ovo je drugi od četiri turnira koji se boduju u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu. U lijepo ispunjenoj Lausitz Areni plasman među najboljih osam danas nisu uspjeli ostvaritinastupao je u drugoj kvalifikacijskoj skupini. Odradio jei u tom trenutku s ocjenom. No, očekivali su se nastupi brojnih odličnih parteraša. Četvorica su u konačnici završila ispred Benovića – Izraelac, Bjelorus, Korejaci NijemacFinale partera na rasporedu je u subotu od 14 sati. Benovića sutra očekuju kvalifikacije na preskoku, u toj disciplini na Svjetskom kupu u Egiptu prošlog tjedna bio je vrlo blizu finala, završio je deveti.Nakon dobrog nastupa u Kairu,na konju s hvataljkama u Cottbusuizboriti finale. Ude je s ocjenom 13.300 završio na 36. mjestu.bila je nadomak finala na dvovisinskim ručama. 18-godišnja članica ZTD-a Hrvatski sokol u konkurenciji 57 gimnastičarki zauzela je 10.mjesto, zaradila je ocjenu 13.400. Šulekić će biti druga rezerva u subotnjem finalu.na preskoku je zauzela 15. mjesto s ocjenom 12.783.Drugi dan kvalifikacija na rasporedu je danas od 14 do 20 sati. Aurel Benović bori se za finale na preskoku. Anu Đerek očekuju nastupi na gredi i parteru. Uz Đerek, dobar rezultat na gredi pokušat će ostvariti i Tina Zelčić.Kvalifikacije, drugi dan, petak od 14 do 20 sati.Ana Đerek, parter - 14.25 satiAna Đerek, greda - 17.45 satiTina Zelčić, greda - 17.45 satiAurel Benović, preskok - 17.45 sati