Četrdeset i pet dana

15. izdanja gimnastičkog spektakla DOBRO World Cup

Svjetskog kupa

Svjetske gimnastičke federacije (FIG)

Vladimirom Mađarevićem

Iza nas je četrnaest godina organizacije Svjetskog kupa u Osijeku, jedne od najvećih sportskih manifestacija koja se u Hrvatskoj organizira svake godine, a danas s ponosom mogu reći da imamo uhodan, iskusan i čvrst tim ljudi koji svake godine bez problema odgovara na sve izazove. Ove godine imamo 12 povjerenstava zaduženih za 12 sektora organizacije, a da natjecanje ponovo bude jedno od najbolje organiziranih u svijetu gimnastike, zaduženo je preko 200 ljudi

Vladimir Mađarević

U proteklih 14 godina nikada nas problemi nisu pratili u organizacijskom dijelu, nego u financijskom koji je uvijek bio neizvjestan. Uvijek je bilo teško na tom sportskom tržištu pronaći financijsku potporu za sve ono što smo zamislili. No, unazad nekoliko godina, kako se otvorila mogućnost financiranja velikih sportskih manifestacija kroz projekt Ministarstva turizma i sporta, ulazak u top 5 najvećih sportskih organizacija u Hrvatskoj pomogao nam je u financijskoj stabilnosti i proširenju naših sadržaja koji nisu isključivo samo oni sportski, u dvorani Gradski vrt, nego smo se mogli koncentrirati i na najavne sadržaje poput Najduže špage na svijetu koju radimo u 7 hrvatskih gradova, Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rijeci, Čakovcu, Zagrebu i Osijeku gdje ljude “vežući” u ljudsku špagu simbolično najavljujemo Svjetski kup. Snimamo iz zraka i sa zemlje i jednu prekrasnu razglednicu s najljepših lokacija tih gradova šaljemo u svijet, rušeći svake godine svjetski rekord. Imamo i projekt Vježbanje na otvorenome te FeelGood Weekend, gastro-wine-music festival s kojim smo uveli gimnastičku inovaciju javnog izvlačenja startnih brojeva. Tako svi finalisti dođu u jedan od najljepših parkova u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. gdje organiziramo ovaj festival, uživaju, druže se s gostima festivala… Proteklih godina FeelGood Weekend znalo je posjetiti preko 10.000 ljudi iz cijele regije, a to je uz sportski i odličan turistički sadržaj koji nudimo.

malih ekrana

Prijenos će ponovo biti na Hrvatskoj radioteleviziji, a signal s HRT-a putem Spring Medie ide u cijeli svijet. Prošle godine smo oborili rekord, signal iz Osijeka išao je u 90 zemalja svijeta, u više od 700 milijuna kućanstava.

gimnastički grad

I ne samo gimnastički nego i sportski. Od prvog dana Grad Osijek i Osječko-baranjska županija otvorili su nam širom svoja vrata i pridružili nam se u organizaciji kroz sve segmente. Sportski objekti, niz gradskih poduzeća, ali i Turistička zajednica Grada Osijeka, TZ Osječko-baranjske županije i brojni drugi, naši su partneri na ovom projektu. Tu su i partneri iz realnog sektora, prije svih Žito grupa na čelu s predsjednikom Uprave Markom Pipunićem, koji su gimnastiku i sport općenito još davno prepoznali kao nešto što je neophodno našoj zajednici.

Letvicu su odavno digli jako visoko. Ima li Osijek uopće još mjesta za ponuditi nešto novo?

Organizaciju smo doveli do zavidne razine i stojimo ravnopravno s ekonomskim velesilama i gradovima organizatorima poput Pariza, Dohe, Bakua, Caira, Cottbusa... Uvodili smo inovacije u gimnastiku - spektakularno predstavljanje sportaša prilikom ulaska u arenu kroz rasvjetni tunel, animacija publike je dovedena na najviši nivo, „Kiss and Cry“ kutak nešto je što je i Europska federacija preuzela od nas... Svake godine imamo 30-ak zemalja sudionica, tako će biti i ove godine kada nam dolaze mahom velike gimnastičke zemlje, Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka… Nemamo još poimeničnu prijavu, ali nadamo se velikom broju vrhunskih sportaša kojima će Osijek biti i priprema za Europsko prvenstvo u Riminiju koje je krajem travnja, te naravno i provjera za Olimpijske igre u Parizu. Svi zabavni sadržaji koje nudimo bit će s još zanimljivijim i bogatijim sadržajima koje nudi naša istočna regija, od vrhunske gastronomske ponude do festivala vina, odlične glazbe… Želimo da naš grad tog gimnastičkog tjedna u travnju živi punim plućima, da Osijek i Osječko-baranjska županija kao i proteklih godina popune sve smještajne kapacitete, a slika našeg grada putem malih ekrana ode u svijet, na ponos svih nas koji ovdje živimo. I ove godine želimo pun Gradski vrt, ali naš novi veliki cilj je da i broj i kvaliteta natjecatelja u budućnosti budu najveći mogući.

Želimo postati turnir koji će poput Caira, Dohe, Bakua i Cottbusa biti kvalifikacijski za Olimpijske igre i Svjetsko prvenstvo. To je veliki logistički zalogaj, vjerojatno bi za to morali izgurati nekoga od ova četiri ili izmijeniti pravilnik. Prijave za ovu priču su u lipnju, dakle, puno posla nas čeka. Mislim da imamo sve za taj cilj, dokazali smo to puno puta u zadnjih 14 godina organizacije, dokazat ćemo to i od 4. do 7. travnja ove godine. Imamo najavu da će nam drugu godinu zaredom doći i predsjednik Svjetske gimnastičke federacije Morinari Watanabe. Treći put vraća se na naš turnir, a on ne ide na puno Svjetskih kupova što je za nas kao izvršne organizatore i Hrvatski gimnastički savez, veliki kompliment i potvrda koliko vrijedimo

Tekst: GD Osijek-Žito

Foto: Marko Banić/Reroot

