Danas smo odigrali možda još i bolju utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu. U velikom dijelu susreta bilo je i do deset golova razlike za nas, na kraju je šest jer smo dali priliku svim dečkima da igraju. No, ne treba pobjedi gledati u zube. Dečki su danas odigrali stvarno vrhunsku utakmicu, Dino je na golu bio odličan i svaka čast svima. Apostrofirali smo ova prva tri kola kao susrete koje moramo pobijediti da bismo što mirnije ušli u nastavak sezone. Nadam se samo da ćemo se do sljedećeg kola svi oporaviti i pokušati uzeti dva boda u Kašteli.

Tekst i foto: RK Osijek

Na najbolji mogući načinnastavili su svoje natjecanje u Paket24 Premijer ligi. Pred domaćom publikom i na domaćem parketu dvorane Zrinjevac, Osječani su u prvom kolu Lige za ostanak uvjerljivo svladalis 33:27 i tako skočili na četvrto mjesto ligaške ljestvice.Već od prve minute uspjeli su domaćini. Na krilima sjajnogpoveli su 4:0 i nagovijestili da bi se mogla ponoviti dobra predstava kao protiv Dubrave. Usudimo se reći da je ovo bila vjerojatno i bolja izvedba Verajinih izabranika jer je utakmica od samog starta bila jednosmjerna ulica. U 17. minuti zaprijetili su Metkovčani i spustili razliku na minus tri (9:6), no Veraja je odmah reagirao i pozvao minutu odmora. Potez se pokazao vrlo pametnim budući da su njegovi igrači odgovorili mini-serijom te povisili na 12:6. Do kraja prvog dijela susreta ta je prednost i rasla, a posebno su raspoloženi tada bili. Nakon 30 minuta igre, semafor je pokazivao visokih 19:10.Drugi dio susreta započeo je jednako kao i prvi – pogotkom. U 35. minuti Osječani su došli do svoje najveće prednosti +11, a onda je Veraja odlučio dati priliku i mlađim igračima. Gledali smo tada nešto ravnopravniji dvoboj gdje se više igralo gol za gol. Igrači Damira Batinovića uspjeli su smanjiti razliku, ali ne i ugroziti rezultat Osijeka. Do kraja susreta u strijelce su se upisivali i mlade nade poput Marka Maganića i Dominika Liščića, a u posljednjoj je minuti oduševio i novi vratar. Prvo je obranio sedmerac, a onda „“ i njegov šut nakon odbijene lopte za erupciju emocija na Zrinjevcu.. –Spomenutiponovno je bio sjajan na golu domaćina. Upisao je 12 obrana, pri čemu je „skinuo“ dva sedmerca gostujućeg sastava. Njegov kolegaupisao je tri obrane i također obranio udarac sa sedam metara.bili su najbolji strijelci sa šest pogodaka, a Čičak je zabilježio i toliko asistencija.pet su puta zatresli mrežu, a Čurić je upisao i tri ukradene lopte. Dobar učinak imao je i mladi Marko Maganić koji je dobio priliku u drugom dijelu susreta te upisao 3 gola i 2 asistencije.– istaknuo je Maganić.Dobro su Osječani otvorili novu sezonu – osigurali su prolazak u četvrtfinale Kupa Hrvatske i značajnom pobjedom krenuli u Ligu za ostanak. Zahtjevne pripreme ostavile su traga, no pred njima je još puno važnih zadataka. Prvi slijedi već 24. veljače kada gostuju u Kašteli.