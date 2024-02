Policijske uprave osječko-baranjske

četiri prometne nesreće.

PPRP Osijek i PP Našice

PP Beli Manastir

Rezultati vikend-akcije prometne policije

28 vozača

Upravljao biciklom s 4,59 promila alkohola u krvi

53-godišnjak iz Grabovca

4,59 promila alkohola u krvi

Evidentirano još 283 prometnih prekršaja

283 prekršaja

Upravljao vozilom s 2,92 promila alkohola u krvi

27-godišnjak iz Rozmajerca

2,92 promila alkohola u krvi

Kontrola vozača teretnih vozila i autobusa

U protekla 24 sata na područjuevidentirane suU dvije nesreće, dvije su osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. U dvije prometne nesreće nastupila je materijalna šteta. Po jedna prometna nesreća dogodila se na području, a dvije su se dogodile na području nadležnostiTijekom vikenda na području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa evidentirano je(26 vozača osobnog automobila i 2 vozača bicikla) koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 17. veljače u 20 sati, u Grabovcu, kada je nadzoru prometa zatečen, koji je upravljao biciklom sOsim alkohola tijekom vikend-akcije evidentirano su jošod kojih 189 prekršaja prekoračenja brzine, 22 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 11 nepropisno korištenja mobitela, 2 upravljanja prije stjecanja prava, 2 upravljanja pod zabranom, 9 upravljanja neregistriranim vozilom i 48 ostalih prekršaja.U Našicama 16. veljače u 14,55 sati zatečen je, koji je upravljao osobnim automobilom s. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja. Za navedeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2 650 € ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Podsjećamo da će od danas do 25. veljače na području zemalja Europe tijekom 2024. godine sukladno aktivnostima mreže prometnih policija - ROADPOL, na području cijele Republike Hrvatske, odnosno na području svih država članica Roadpola, provoditi pojačane mjere usmjerene na utvrđivanja prekršaja vozača teretnih vozila i autobusa.