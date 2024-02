sasvim, sasvim zadovoljan

funkcioniralo baš dobro

tri pogotka

kvalitetno izdanje Osijeka

5617 gledatelja

Čestitke i igračima i navijačima. Moram reći da sam danas napokon uživao u igri svoje momčadi jer smo bili na pravoj razini i s energijom i trčanjem. Mislim da smo i u prvom poluvremenu imali sve pod kontrolom, osim one jedne situacije kada smo si napravili problem pogreškom u zoni u kojoj nam se to ne smije dogoditi, pa je protivnik olako došao do prilike. Sve drugo je manje-više bilo sasvim dobro, imali smo dosta raspoloženih pojedinaca i odmah sve izgleda drugačije i odličnu energiju i naravno da onda sve skupa izgleda puno bolje. Da pružamo ovakve partije malo češće imali bismo još dvije, tri tisuće ljudi više na tribinama i svi bismo uživali. Rekao sam sada dečkima da ispod ove razine ne idemo, imamo još dosta utakmica, a danas smo pokazali što i koliko možete te se toga moramo držati i dalje

Zoran Zekić

To je stvarno dobro izgledalo

Almasija

Mierezom

Kada je momčad ovako raspoložena, kako je danas bila, onda je i meni lakše. Bila je ideja da imamo dva napadača i da imamo što više proboja po bokovima te gustoću u sredini. To je stvarno dobro izgledalo i imali smo barem još pet, šest situacija koje smo mogli bolje riješiti pred njihovim vratima. To je ono kakav Osijek želimo: okomit i hrabar, odlučan na „drugoj“ lopti i s individualnom kvalitetom.

Pušiću posebne pohvale

kvalitetna prezentacija

Odigrao je odlično! Imali smo jučer kraći razgovor, rekao samu mu da je vrijeme za konkretniji učinak, da zabije i asistira. Postigao je sjajan pogodak, ali i je i cijelo vrijeme bio na lopti, nudio se, dolazio pravovremeno u međuprostore i nadam se da će zadržati ovakvu razinu igre.



Lokomotiva u Kranjčevićevoj

Oni igraju odličan, okomit i moderan nogomet s puno mladih igrača i užitak ih je gledati. Sve to moramo od prve minute, ima još puno utakmica i bodova u igri. Ova nadolazeća u petak je sada najbitnija, pa ćemo se onda pripremati za Kup.

Tekst i foto: NK Osijek

Trener je nakon utakmice mogao biti. Momčad mu je igrala onako, kako je i htio, puno toga je, uz tečnu igru koja je na kraju rezultirala i su mreži Gorice. U svakom slučaju,, u lijepom i pozitivnom ozračju predna našem stadionu., izjavio jeOdređene promjene uoči početka drugog poluvremena pokazale su se dobrim rješenjem, što se odnosi i na nešto drukčiju formaciju u odnosu na prvih 45 minuta, a vezano je uz ulazak robusnogkoji je učinkovito funkcionirao u tandemu sZekić je posebno pohvalio Pušića čija jetijekom cijele utakmice nagrađena i prekrasnim golom.Sljedeća je na redu. Bit će to prva od dvije uzastopne međusobne utakmice istih protivnika.