Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek

Jučer je u Zaprešiću održanopod pokroviteljstvomi domaćinstvomNa prvenstvu je nastupio isa svoja 4 natjecatelja. Mlađi kadet, juniorka, seniorkeU kategoriji KA-2, mlađi kadeti 8 do 12 godina (2013.-2016.) učenički pojasevi od 4. do 1.kupa nastupio je Domagoj Ljevar i osvojioU juniorskoj JB-3 kategoriji od 15 do 17 godina (2005.-2007.) majstorski pojasevi od 1.dana/pooma do 3.dana/pooma nastupila je Dora Dragovan, novo položeni crni pojas u klubu. Nakon prvog kruga Dora je zauzelas 9.37 bodova i to je bio kraj njenog pojedinačnog nastupa, jer prvih 8 ulazi u finalni krug.Nina Vicković nastupa u kategoriji SA-1 seniorke starije od 18 godina učenički pojasevi od 6. do 1. kupa gdje je prošla u finale kao petoplasirana s 4.97 bodova. Poslije odrađenog finalnog kruga Nina je zauzelasa zaostatkom od 0.10 boda za osvajačicom medalje Jelenom Busić iz karlovačke Prane.Laura Zahirović nastupila je u kategoriji SB-2 majstorski pojasevi do 30 godina, koja se za ovu priliku odvijala po pravilima kao na svjetskom prvenstvu gdje su bili izvučeni parovi kao da se rade borbe, s nositeljima kategorije, a nakon odrađenih formi Laura zauzima, izgubivši od Ive Galunić (Dubrava) u borbi za medalju.Ove tri natjecateljice Laura, Dora i Nina okušale su se i u natjecanju seniorskih timova i osvojileu ukupnom plasmanu.