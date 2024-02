Vrijeme i svijet

najvažnijih izazova

kako bolje voljeti druge

gladan je i žedan ljubavi

Valentinovo

Pet jezika ljubavi

dr. Gary Chapman

"Ljubav i poštovanje

dr. Emerson Eggerichs

Sarah

Lela Crnek

Brak u slobodi i istinskoj ljubavi – hagioterapijski pristup braku

Shaunti Feldhah

Samo za žene

Samo za muškarce

Shaunti i Jeff Feldhahn

Tekst: Ana Klaić, univ.bacc.cult.

u kojemu trenutno živimo suočava nas s jednim oddanašnjice –i učiniti da se osobe pored nas (posebno u vezi, braku, obitelji) osjećaju više voljeno (no i mi sami od strane naše voljene osobe). Čovjek u današnjem svijetu. Pretrpani smo stvarima, mnoštvom suvišnih i nepotpunih informacija, oglasima, marketinškim trikovima, bukama, objavama, neiskrenim ili površnim prijateljstvima, "korisnim" poznanstvima... Čovjek danas živi u svijetu u kojemu je učinio najbolje što može kako bi mu bilo jednostavnije i kako bi mogao živjeti lagodnije, napredovao je u tehnologiji i na mnogim drugim područjima, a zaboravio je i nazadovao u najbitnijem području, području humanosti u čijem je sadržaju najvažnija ljubav. Kako u veljači slavimo spomendan sv. Valentina i na taj dan obilježavamo dan zaljubljenih –, odlučili smo podijeliti s vama naslove nekoliko knjiga koje vam mogu pomoći da bolje volite osobe pored sebe i šire, ali da se i vi sami u konačnici osjećate voljenije." knjiga je za svaku preporuku. Napisao ju jenakon dugogodišnjeg rada s parovima. Naime, dr. Chapman došao je do zaključka da postoji pet jezika na kojima dajemo i primamo ljubav. Svatko je od nas u nekoj mjeri skloniji primanju i davanju ljubavi na jednom od tih pet jezika. Istovremeno smo svi sposobni govoriti sve jezike ljubavi, no u nešto većoj ili manjoj mjeri u odnosu na ostale jezike. Dr. Chapman dijeli jezike ljubavi na sljedeće: kvalitetno vrijeme, fizički dodir, pokloni, djela uslužnosti i riječi potvrde. Nije važno samo voljeti osobu pored nas, važno je i da se ona osjeća voljeno, a poznavajući jezik ljubavi druge osobe bolje ćemo joj uspjeti iskazati našu ljubav. Pri tome nam mogu pomoći i navedeni primjeri u knjizi za svaki pojedini, primarni jezik ljubavi. Npr. ukoliko je primarni jezik ljubavi osobe s kojom ste u vezi/braku kvalitetno vrijeme, pokušajete zajedničko vrijeme osmisliti na način da radite nešto što oboje volite i biti prisutni u tome (ne gledati i ne tipkati na mobitel). Također je važan i kvalitetan razgovor. Kako biste otkrili koji je vaš primarni jezik ljubavi, riješite test koji se nalazi u knjizi.Sljedeći naslov jest". Baveći se savjetovanjem bračnih parova više od trideset godina te se oslanjajući na biblijsku i znanstvenu utemeljenost povezanosti ljubavi i poštovanja,i njegova suprugadonose promjene u način ophođenja među supružnicima, šireći poruku ljubavi i poštovanja. Srž poruke jest da je ženina najveća potreba biti voljena, a muškarčeva da osjeti da ga njegova žena poštuje. Ukoliko su ove dvije potrebe zadovoljene, žena i muškarac su sretni. Ukoliko nisu, dolazi do problema. Knjiga "Ljubav i poštovanje" otkriva nam i što u supružnicima budi negativne reakcije te kako se na jednostavan i biblijski utemeljen način suočiti s bračnim problemima. Što želite od svoga braka? Želite li pored svog supružnika/supružnice osjećati mir i bliskost? Želite li osjetiti da Vas vaš muž/vaša žena uvažava? Želite li živjeti u braku kakvim ga je Bog zamislio i vama namijenio? Onda krenite putem ljubavi i poštovanja. Ukoliko vam se sadržaj ove knjige svidi, postoji još jedan naslov istog autora na sličnu temu, a to je Ljubav i poštovanje u obitelji.Autoricadonosi nam vrijednu knjigu/priručnik pod nazivom "", potkrijepljenu proživljenim iskustvima parova, no i iskustvima mnogobrojnih pojedinaca koji služe kako bi svaki bračni par pronašao svoj vlastiti put življenja braka. Ona daje odgovore na brojna pitanja mladih ljudi koji žele ostvariti brak, ali i onih koji su u braku, a istovremeno žele očuvati svoj brak i živjeti ljepotu bračne ljubavi. Sadržaj ovog priručnika jest plod dugogodišnjeg autoričina rada u hagioterapiji koju je utemeljio prof. dr. Tomislav Ivančić. On ne donosi savjete, već daje smjernice za osposobljavanje pojedinca koji će svojim životnim iskustvom izgrađivati sebe i osposobiti se za brak u slobodi i istinskoj ljubavi. Od Boga smo stvoreni različiti: muško i žensko zajedno čine čovjeka. Imamo toliko različitih sposobnosti, a na njih znamo gledati kao na prepreke. Različitosti nam daju mogućnost da se nadopunjavamo, obogaćujemo jedni druge. Brak uključuje mnogo odricanja i žrtve, ali samo zato da bi preko njih ostvarili veće razumijevanje, veće poštovanje jednih prema drugima u istinskoj ljubavi. Ova je knjiga ujedno i poticaj za promišljanje kako bi se supružnici mogli izgrađivati i raditi na sebi i time brak učiniti kvalitetnijim.Posljednje dvije knjige koje bismo vam preporučili vezane se uz bolje poznavanje suprotnog spola, a pomažu nam da ostvarimo bolji odnos s voljenom osobom. Autoricau knjizi "" donosi nam niz odgovora na pitanje – kako zapravo funkcioniraju muškarci? Čitajući ovu knjigu, shvatit ćete puno bolje reakcije na neke događaje, vašeg dečka/supruga, koje su vas ranije znale iznenaditi pa možda nekad i šokirati. "Samo za žene" otkriva što bi svaka žena, bila neudana ili udana, trebala znati. Na osnovi temeljitih istraživanja i doprinosom tisuća muškaraca, autorica iznosi mnoga, nama nevjerojatna otkrića, uključujući: zašto njemu vaše poštovanje znači više od vaše ljubavi, kako se on duboko u sebi osjeća u vezi sa svojom ulogom uzdržavatelja obitelji, što za jednoga muškarca znači biti tako vizualno ustrojen, zašto je seks za njega prvenstveno emocionalna, a ne tjelesna stvar, što bi vam najviše volio reći. Vjerujem da će mnogima ova knjiga pomoći u shvaćanju razlika između muškaraca i žena te poboljšati njihovu vezu, posebno zbog konkretnih poticaja i ideja za rad na vašem odnosu.U knjizi "" autoriovaj nam put donose odgovor na pitanje – kako zapravo funkcioniraju žene? Koliko često čujete (ili izgovorite) pitanje upućujući na ženski rod – "Tko bi ih razumio?" Ako ste se to ikada zapitali (ili izrekli), ova će vam knjiga uvelike pomoći. Ovdje ćete pronaći mnoštvo odgovora na pitanja koja vas zanimaju, a možda ih se nikada niste usudili pitati (barem ne žene). Što je nama zapravo bitno kada vam se potužimo na neki problem ili događaj? Zašto je ženama teže "ne brinuti se" zbog nečega, nego muškarcima? Što nam znači pojam sigurnosti koju očekujemo od muškarca? "Samo za muškarce" pomoći će vam da od površnog razumijevanja dođete do iznimno važnih spoznaja koje se tiču vaših boljih polovica. No i nešto je puno bitnije, a to je da ćete shvatiti da zapravo možete razumijeti vašu djevojku/suprugu i usrećiti je.