Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

U Zagrebu su proteklog vikenda održana. Prvo su u subotnjem programu nastupili kadetkinje i kadeti, a dan kasnije mlađe kadetkinje i mlađi kadeti. Osvojeno je ukupnoi to prvog dana natjecanja. Crveno-plavi su izborili potešto je nekako i u granicama očekivanoga.bila je najbolja na 60 metara s preponama među kadetkinjama, a njezin rezultat 9,08 ujedno joj je i osobni rekord. Prvak je iu skoku s motkom za kadete s preskočenih 4,00 metara. Drugi je na 60 prepone bios istrčanih 9,09 sekundi dok je isti plasman u skoku u dalj ostvarilauz osobni rekord 5,42. Broncu je osvojila štafeta 4×200 metara u sastavu:s rezultatom 1:44,22.Što se tiče one mlađe konkurencije, odličja ovaj puta za nas nije bilo. Neki su ostali korak do postolja, a najviše se iskazalakoja je bila dva puta četvrta. U skoku u vis preskočila je 1,40 dok je osobni rekord zabilježila u utrci na 200 metara s vremenom 28,18.