Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Prvi puta u povijesti praizvedba je baleta – i to hrvatskoga autora,– ujedinila je dva hrvatska nacionalna teatra. U sklopu koprodukcije K-HNK snage će udružitii iznjedriti, već u– balet, prema slavnoj bajci, čija seu svijetu obilježava dogodine.Ovako velik događaj zaslužuje i takvu. Znaju to u osječkom HNK-u pa su, između ostaloga, u subotu, 10. veljače, za okruglim stolom okupilivezana za premijeru. U prvom je to redu skladatelj, potom koreograf i redatelj, dirigentte baletni majstor. Njih su četvorica govorila konkretno o baletnoj umjetnosti, a intendanti(Osijek) i(Split) ponajviše o značaju suradnji poput ove, bez koje teško da bi si ijedna od ovih kazališnih kuća mogla priuštiti ovakvu premijeru.S osobitim je žarom maestro Bobić pisao glazbu, istaknuo je odmah na početku baletni majstor Ognjenović, a prve su razgovore na temu praizvedbe (nekog) baleta razgovarali još prije 10-15 godina. U međuvremenu jemalo stasao, iako još uvijek – jedini od nacionalnih kuća – nema profesionalni status, o čemugovori godinama, s nadom da će se to ipak riješiti. Ansambl dogodine priprema i prvi hrvatski baletSreću zbog suradnje s kazalištem iz Splita, nije krio nitko od sudionika panela. Iskra i prvi dogovori oko postavljanja javili su se između Vladimira Hama i skladatelja Bobića već s kandidaturom za mjesto intendanta, a s kolegom Vickom Bilandžićem, pak, na uspostavljanju konzorcija K-HNK. Split je Osijeku uskočio „“, u šali je rekao Vladimir Ham, na što se njegov splitski kolega nadovezao da i Split ovim puno dobiva i da samostalno ovaj balet nikako ne bi postavili., poručio je intendant Bilandžić, ocjenjujući ovu koprodukciju „najsmislenijom do sada“.Vladimir Ham nadopunio je kolegu iz Splita riječima da je ovo ido sada. Upravo stoga ništa se nije prepuštalo slučaju. Na sigurno su igrali i odabirom suradnika – od, perjanice nacionalnog baleta, do mladog, kojemu je ravnatelj Operetakođer dodijelio titulu – perjanice, ali dirigiranja.Ne samo koreograf i redatelj, već i bivši nacionalni baletni prvak, danas sveučilišni profesor i znanstvenik, Svebor Sečak u Osijeku je na špicama 2005. postavio balet Licitarsko srce, a kasnije i Vragolastu djevojku, podignuvši time ansambl na razinu gdje je i danas. Ovoj je predstavi pristupio holistički, sveobuhvatno, jer balet i sljubljuje u sebi iKoliko je značajno ovo što se događa u osječkom HNK-u i Splitu, možda najbolje svjedoči činjenica, kako je rekao Svebor Sečak, da se u posljednjih 100-njak godina u Hrvatskoj praizvelo 15-ak naslova domaćih autora.I Sečak i Bobić školovali su se u bivšem Sovjetskom Savezu, vjerni tradiciji, ipak prihvaćaju suvremene trendove. I u ovoj će izvedbi biti i etnoelemenata, ali i zrnca klasike.Upravo je koreograf i redatelj Sečak kontaktirao umjetnika, želeći spojiti različite estetike, te uz pomoć scene i kostima Nevena Mihića stvoriti svijet iluzija.Zahvalnost doživotnu osjeća prema osječkom HNK-u skladatelj, istaknuo je, zbog pružene prilike, na koju je desetljeće čekao ovaj prvi hrvatski skladatelj koji je studij kompozicije završio u Kijevu.