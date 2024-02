Rukometaši Osijeka

Stvarno treba čestitati dečkima na današnjoj partiji. Ono što smo pričali kroz cijele pripreme konačno se i obistinilo – da igramo dobru obranu. Primili smo 23 gola, a uz to smo promašili četiri penala i tri puta na prazan gol, pa je mogla razlika biti i puno veća. No, ne treba pobjedi gledati u zube. Mislim da smo danas stvarno odigrali odličnu utakmicu i čestitam svima koji su se našli na terenu. Danas je konačno sve sjelo na svoje i nadam se da će ljudi u što većem broju dolaziti i uživati u našoj igri. Puno bitnija utakmica očekuje nas iduću subotu protiv Metkovića, a mi se odmah okrećemo toj pripremi

Psihološki je ovo bila jako bitna utakmica za nas jer svi znamo kako smo završili polusezonu i kako stojimo na ljestvici. Ovo nam je bila jako dobra uvertira za ligaške susrete koji slijede, premda smo i ovo igrali kao da nam ovisi ostanak u ligi. Ovakav pristup morat ćemo imati od sada nadalje kako bismo mogli uzeti željene bodove. Sanirali smo neke ozljede u ekipi i sve ide na bolje. Atmosfera je također puno bolja i mislim da se to vidi na terenu. Gledatelji se imaju čemu radovati i čemu vratiti. Imamo što pokazati i ostavit ćemo dušu na terenu da nitko ne uzme bodove iz Zrinjevca

plasirali su se u četvrtfinale Kupa Hrvatske. Nakon zanimljivih i borbenih 60 minuta, u kojima su gledatelji mogli uživati u vrlo, uspješniji su bili Osječani koji su s 28:23 svladali Dubravu.Iako naglasak nije bio toliko na kupu, dosta su ozbiljno Osječani shvatili ovaj dvoboj. Dubrava je bila svojevrsni ispit za ono što ih očekuje u naredna tri kola, a to su zahtjevni ogledi protiv. Pokušavali su domaćini od prve minute preuzeti inicijativu, i na momente je to izgledalo vrlo dobro. U 10. minuti su nakon dva pogotkaimali 6:4, no nije se momčad Dubrave lako predavala. Odmah je odgovorila preko, a prvo je poluvrijeme tako proteklo u dosta ravnopravnom tonu. Vodstvo Osijeka, pa vodstvo gostiju – na kraju izjednačenih 12:12 s kojima se otišlo na odmor u svlačionice.Drugi dio susreta Verajini su izabranici otvorili. U 37. minuti započeli su niz od pet uzastopnih pogodaka, pri čemu je poentirao i vratar. Zanimljivo, u tom razdoblju od osam minuta Osječani su čak promašili dva sedmerca, ali i takvi su stekli prednost 19:15. Tu su, ispostavit će se kasnije, prelomili utakmicu, a gledatelji su to prepoznali pa su sve glasnijim pljeskom nagrađivali poteze na parketu. Doduše, u 55. minuti nije im bilo svejedno – kod vodstva 25:21, Osijek je zaradio dva isključenja. Ne bi bilo prvi put ove sezone da su bijelo-plavi prosuli prednost u posljednjim minutama, no ovo je bio nešto odlučniji i psihološki jači Osijek nego u jesenskom dijelu.odmah je odagnao strahove obranom Obradovićevog šuta, adodatno su potvrdili pobjedu svojim rješenjima u napadu.Posebno zadovoljan bio je Osijekov trener. Cijele je pripreme naglašavao važnost dobre obrane, a njegova je momčad sada primila tek 23 pogotka.“, podijelio je Veraja.Najbolji strijelci u domaćem su kadru bilisa šest pogodaka. Pet puta pogodio je povratnik. S druge strane, Veprove su predvodilisa sedam golova ikoji je devet puta sačuvao mrežu.“, istaknuo je raspoloženi Čičak.Ovom pobjedom Osijekovi su prvotimci osigurali prolazak u četvrtfinale kupa koje je planirano sredinom travnja. No, do tada ih očekuju izrazito bitni dvoboji u prvenstvu, a prvi je na rasporedu većna Zrinjevcu protivTekst i foto: RK Osijek