Ove godine imamo ozbiljnu šansu kvalificirati se na Olimpijske igre kroz četiri nadolazeća Svjetska kupa. Prvi na redu nam je Cairo (Egipat), zatim Cottbus (Njemačka), Baku (Azerbajdžan) te Doha (Qatar). Nakon završetka formirati će se ljestvice ukupnog poretka Svjetskih kupova, a dvojica najboljih za svaku disciplinu osvajaju kartu za Olimpijadu u Parizu. Mi naravno ciljamo upravo na tu kvalifikaciju budući da je Aurel jako konkurentan parteraš. Neće naravno biti jednostavno obzirom na izuzetno velik broj prijava na prvom kupu u Cairu, no poznavajući strukturu gimnastičara i kvalitetu koju Aurel ima, vjerujemo da imamo vrlo dobre šanse.

Obzirom na sve okolnosti moje prošlogodišnje ozljede, mogu reći da sam jako zadovoljan kako sam se pripremio za nadolazeće Svjetske kupove. Prognoze su čak bile završetak karijere, no zahvaljujući izvrsnom timu liječničkih stručnjaka, ozljedu sam uspio gotovo u potpunosti sanirati. Dati ću sve od sebe da na sva četiri kvalifikacijska kupa uđem u finale te se borim za medalje. Glavni cilj je naravno izboriti odlazak na Olimpijske igre što mi je ogromna želja i nadam se da će mi to poći za rukom.

Tekst i foto: GD Osijek Žito

Ovaj tjedan počinjezai sve pojedince i specijaliste gimnastike koji do sada nisu izvadili vizu za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.od 15. do 18. veljače prvi je od četiri nadolazeća kvalifikacijska turnira, a konkurencija je iznimno velika. Na kup je prijavljeno gotovo 70 zemalja učesnica među kojima su brojni talentirani pojedinci, jedni od najboljih svjetskih gimnastičara, koji će kroz ovaj, ali i sljedeća tri kvalifikacijska kupa, nastojati osvojiti put do krune sportske karijere – Olimpijske igre., najbolji hrvatski parteraš, jedan je od ozbiljnih pretendenata za kvalificiranje na Olimpijske igre, a u to naravno vjeruje i njegov trener“, izjavio je MađarevićOvogodišnjaiznimno je kompetitivna, od Svjetskih kupa, Europskog prvenstva, a zatim i najvažnije natjecanje – Olimpijske igre, što znači da svi gimnastičari nastoje biti maksimalno pripremljeni kako bi ostvarili najbolji rezultat, a dio njih je naravno i naš Osječanin, Aurel Benović.“, izjavio je najbolji hrvatski parteraš,