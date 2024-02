Briga o zdravlju

započinje osluškivanjem svog organizma i brigom o njemu i prije nego što osjetimo tegobe. Jedna od tegoba koju često zanemarujemo, a ne bismo trebali je. I, koji iz povremenog lako postaje kroničan, signal je koji nam tijelo šalje – da nešto nije u redu, da je u disbalansu i da neće moći dugo funkcionirati pod njim.Oba simptoma su naizgled, ali duga izloženost istima dovodi do nizaposljedica po organizam. Rješavanje umora i stresajer promjena stila života, načina prehrane ili navika znači značajan zaokret u životu do kojeg ne dolazi preko noći. U Revive Clinic dobro su upoznati s tim problemom, ali i načinom njegovog rješavanja.Revive Clinic jeu Osijeku u centru Osijeka (), a u svojoj ponudi ima i višestruko nagrađivaninamijenjen svima koji osjećaju i žive simptome:- kroničnog stresa,- tjeskobe,- učestale glavobolje,- probleme s koncentracijom i gubljenjem fokusa,- poteškoće sa spavanjem…ili se općenito se osjećaju uznemireno i razdražljivo.Welnamis krevet pomoćuimpulsa audio i vibracijskih frekvencija nudi potpuno iskustvo umirivanja tijela i uma te dovodi oboje u opušteno stanje.- Duboko opuštanje za zaposlene umove: impulsi audio i vibracijskih frekvencija pružaju potpuno iskustvo umirivanja- Smanjenje simptoma stresa i tjeskobe: Welnamis tehnologija djeluje na smanjenje simptoma kroničnog stresa- Poboljšanje raspoloženja i kvalitete sna: programi su osmišljeni za stimulaciju različitih stanja, od aktivacije do meditacije i sna- Podrška kod Burnout sindroma: Welnamis Power Nap bed pomaže u suočavanju s izazovima burnout sindroma- Poboljšanje koncentracije profesionalnih sportaša: za sportaše, krevet poboljšava koncentraciju i kognitivne funkcijezahtjevao cjelokupnom zdravlju i njezi kože i upravo zato doktoricaističesvakoj osobi i problemu što Welnamis koncept i omogućuje. Koncept i programi su pažljivo osmišljeni kako bi zadovoljili različite potrebe, a trajanje tretmana kreće se. Doktorica Jakić će prilagođava tretmane potrebama pojedinca, prati rezultate te savjetuje i vodi kroz cijeli proces kako bi osjetili pozitivne promjene u svom tijelu i umu.Revive Clinic odgovor je na potrebeza cjelovitim pristupomi ondje, oporavak ima potpuno novo značenje, a svježina uma i relaksacija tijela postaju dostupni kao nikada prije.Više o uslugama Revive Clinic možete proučiti na njihovom Facebook ili Instagram profilu , a uskoro i na službenoj web stranici. U slučaju pitanja, na njih će rado odgovoriti na društvenim mrežama ili mailom naPovodom Valentinova, zajedno sorganiziramo darivanje pod nazivom. U komentar Facebook objave označite prijatelja ili prijateljicu za koju mislite da se treba nagraditi ovim tretmanom zajedno s vama, a mi ćemo dobitnika ili dobitnicu darivati s– jedan za vas, a jedan za prijatelja ili prijateljicu! Zapratite i Facebook stranicu te Instagram profil ako ondje posjedujete račun. Ovog Valentinova, pokažite ljubav sebi.Dobitnike ćemo objaviti 17. veljače u Facebook postu darivanja