Davorom Bobićem

Snježna kraljica

petak, 16. veljače

Do praizvedbe je ostalo sedam dana. Možete li u riječi pretočiti emocije koje vas trenutačno obuzimaju?

Neobično. Nije ni uzbuđenje u pitanju, nego nešto nadrealno. Baš kao i sama bajka, sve što se trenutačno događa u kazalištu i oko mene, djeluje mi nestvarno. Od srca zahvaljujem intendantu i svim zaposlenicima HNK-a, od marketinga, tehničke službe, plesačima, glazbenicima, autorskom timu, jer sam dobio iznimnu životnu priliku svoje velike želje iz mladosti ostvariti nakon punih 30 godina. Sudbina je htjela da to bude baš u našem Osijeku, za koji sam već 22 godine vezan radom na Akademiji za umjetnost i kulturu. Impresioniran sam, prije svega, energijom, zajedničkim htijenjem i željom da se ovaj projekt, u koprodukciji sa splitskim, postavi na pozornicu osječkoga HNK-a.

Nedvojbeno se radi o iznimnom postignuću i Vas kao skladatelja, i HNK kao producenta, no Vama to nije prvi, iako možda jest do sada najveći.

Imao sam nekoliko velikih projekata, u koje je bilo uključeno jako veliki broj ljudi, no opera i balet su najsloženije glazbene forme, čiji uspjeh ovisi o jako mnogo toga. Na ovom je projektu autorski tim sjajan. U početku me malo zbunilo što nisam sudjelovao u izboru ni jednog suradnika, a do prekjučer nisam vidio nijedan koreografski korak. No, upravo je snaga u želji i duhu Hrvata da se sjedinimo kada trebamo nešto zajednički napraviti. Tada sve dobije posve drukčiju dimenziju. Imam osjećaj da je sadržaj i izbor djela maestralno pogođen za publiku, jer mislim da smo svi dali sve od sebe da ga približimo i djeci i odraslima, da bude univerzalna priča za sve generacije, kako ste vi to napisali. Bajka je svjetski prepoznatljiva i ovom praizvedbom ulazimo, vjerojatno među prvima u svijetu, u obilježavanje 150 godina od smrti H. C. Andersena. Odličan je tajming na svjetskoj razini za novi koncept jednog Andersenovog djela i ta je činjenica izuzetno bitna. Mislim da baletna umjetnost ima posebnu magiju, koja će privući mnogo publike.

Strahujete li od nečega što bi moglo poremetiti tu idilu?

Moramo se pripremiti i na one kojima se moja glazbena estetika ne će svidjeti.

Mislite da to nije prijetilo i Mozartu, Beethovenu, i da ih je to brinulo?

Meni je najbitnije da publika to duboko proživi, a mislim da sam to uspješno napravio. Dragocjen je moj kapital u stečenom znanju koje sam dobio na studiju, svjedočeći velikim baletnim i opernim predstavama. Sve to mi se nakon 30 godina vraća u život, sve je to sad eksplodiralo. Ostao sam vjeran melodiji, ritmu, tradiciji rusko-ukrajinske škole kompozicije, tradicionalnom simfonijskom pismu.

Rekli ste da se ideja, san o baletu rodio još na studiju. Kada je bio završen?

Gledajući njihove majstore, na studiju mi se javila želja da i ja jednoga dana napišem balet Snježna kraljica, ali i jedan prema bajkama Ivane Brlić Mažuranić. Nikada ne ću zaboraviti činjenicu da mi je osječki HNK prvi pružio priliku, a posljednjih 10-ak god. tražio sam ju kod svih intendanata u Hrvatskoj.

Sad će mnogima biti žao.

Nisam nailazio na razumijevanje. Jasno mi je da se ljudi i boje, pa se ovakve prilike ukazuju rijetko. Ovo što je osječki HNK napravio je hrabar potez i dokaz uvažavanja mene kao autora. Prema onomu što sam do sada vidio, mislim da sve ide u dobrom smjeru.

Sigurna sam da posebno uzbuđenje i ushit svemu daje činjenica da je u pitanju svjetska praizvedba, to znači – ulazak u povijest, neovisno o ishodu i uspjehu. Da, iza toga stoji i rizik i određena doza straha, no to pokreće.

Imamo sreću da se u projektu okupila sjajna ekipa.

Prilično različitih umjetničkih estetika. Sve nas zanima kako će to na koncu ispasti. Kako se bliži premijera, vi ste smireniji ili uzbuđeniji?

Meni je cijela godina jako uzbudljiva. Posebice stresno je bilo ljeto, suradnja s gosp. Sečakom je vrlo intenzivna bila, složena i nimalo laka, bilo je puno izmjena, skraćivanja. Težak posao imali su prepisivači, mislim da smo ih izluđivali. To vam je kao da ste kuću skoro završili, postavili krov i onda morate neke zidove pregrađivati ili sl. Svjesni smo da je to čar ovoga posla, umjetničkoga stvaranja. Vjerujem da su i naši prethodnici imali slične probleme.

Takvi se projekti ni ne rade svaki drugi utorak. Ne morate biti precizni, ali barem okvirno: koliko sati rada je u pitanju?

Baleti se obično pišu dvije godine.

Sedam-osam sati dnevno, kao kod nas u uredu ili ovisi o nadahnuću? Može li se umjetnost upregnuti.

Ključni su disciplina, red, rad, strpljenje, upornost, dosljednost, trpljenje i iskrenost. Tomu su mene učili.

Mi neumjetnici uvjereni smo da vama nadahnuće stiže u naletimam u 3 sata u noći.

Mnogo darovitih ljudi tako razmišljaju i izgube se na tom putu. I Mozart je govorio da je talent samo 10%, sve ostalo je trud. Uvijek to imam na umu. Na konzervatoriju u Moskvi sam bio zadnji na listi.

Nepravedno umanjujete svoje postignuće: zadnji od koliko primljenih i koliko prijavljenih? I što sa svima ispod crte?

Neizbrojivi su sati rada koje sam do sada uložio.

Zašto ova, a ne neka druga bajka?

Snježnom kraljicom bio sam opčinjen kao dijete, jer su mi ju baka i djed, s kojima sam odrastao, često čitali. Studiranje u Kijevu obilježila je hladnoća i snijeg, možda je zato zima moje godišnje doba.

Plaši li vas sud kolega skladatelja? Kakva je klima u vašem krugu?

Mi smo individualci i teško podnosimo tuđe uspjehe. Sukob glazbene estetike, stilova u Hrvatskoj je velik, velika su razmimoilaženja.

Ne vrijedi li ona da se o ukusima ne raspravlja? Imate pravo na osobnu estetiku koju oblikuje obrazovanje, iskustvo.

Svatko ima svoju misiju i jednako je važan. I treba biti sretan kada dobije priliku da mu se djela izvode. Ovo je veliki iskorak u programskom konceptu HNK-a: novo hrvatsko djelo, s domaćim autorskim timom i izvođačima. Pohvalna je ideja o konzorciju nacionalnih kazališta. Uvjeren sam da će nakon premijere biti i zanimanja izvan Hrvatske. Posebnost mog stila je što sam uvijek na rubu kiča s jedne strane, te dubokog umjetničkog izraza s druge, ali negdje u sredini. Mislim da jako dobro koristim dramaturške situacije, napetost traje od prve do posljednje minute. Sve je pojačano kostimima, scenom, animacijom.

Za Hollywood?

Za New York!

Ovaj balet niste nikomu prije nas nudili, naručio ga je HNK?

U sklopu programa Erasmus+ sam trebao 2022. biti gostujući profesor na konzervatoriju u Sankt Peterburgu, balet pisati tamo i ponuditi ga Marijinskom teatru. Rat je sve to osujetio.

Sjetila sam se vašeg oratorija Izaija 2009. izvedenog u sklopu programa Pečuha kao Europske prijestolnice kulture. Ima li neko gotovo djelo u ladici, koje čeka izvedbu ili neka ideja koja postaje realizacija? Ne računajući ona manja, kojima održavate formu.

U dogovoru je djelo za 100. rođendan Dubrovačkog simfonijskog orkestra, na stihove akad. Luke Paljetka te novi balet za HNK u Osijeku, prema priči I. B. Mažuranić. Trenutno sam na vrhuncu stvaralačke kreativnosti, pa mislim da bi idealno bilo za dvije godine postaviti i drugi balet. Kada stvaralački napon splasne, teško ga je ponovno pokrenuti. Skice već imam.

Kako izgledaju skice skladatelja? Nosite li uvijek sa sobom u džepu notni papir?

Događa mi se da ne zapišem uvijek ideje koje mi dođu pa netragom nestanu. Ovaj puta sam ih zapisao. Prije dvije-tri godine sam trebao napisati operu, završio sam veliki dio, ali ga nisam zapisao. To vam je kao da vodite cijelu utakmicu i u zadnjoj vam minuti zabiju gol ili koš i izgubite.

Ovdje nitko ne gubi – utakmica je dobivena.

Iskoristio sam sve plesove, a završni adagio kao da ja nisam pisao.

Hoćemo li plakati?

Sigurno ćete plakati. Napisao sam ga u jednoj noći, na žalost pod dojmom jednog jako nesretnog događaja.

Tekst: HNK u Osijeku

Foto: Krešimir Đurić

Intervju s, skladateljem glazbe za balet „“, čija je praizvedba na sceni osječkog HNK-a u